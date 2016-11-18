رئيس الوزراء الياباني: ترامب “زعيم يمكن الوثوق به كثيرا”

طوكيو- أ ف ب- أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الخميس اثر لقائه في نيويورك دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب هو “زعيم يمكن الوثوق به كثيرا”.

وقال آبي في تصريح للصحافيين نقله التلفزيون الوطني الياباني مباشرة على الهواء “لدي قناعة بأن دونالد ترامب هو زعيم يمكن الوثوق به كثيرا”، واصفا مباحثاته مع الرئيس الأمريكي المنتخب بانها كانت “صريحة” وجرت “في اجواء دافئة للغاية”.