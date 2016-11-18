رئيس الوزراء الياباني: ترامب “زعيم يمكن الوثوق به كثيرا”
Nov 18, 2016
طوكيو- أ ف ب- أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الخميس اثر لقائه في نيويورك دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب هو “زعيم يمكن الوثوق به كثيرا”.
وقال آبي في تصريح للصحافيين نقله التلفزيون الوطني الياباني مباشرة على الهواء “لدي قناعة بأن دونالد ترامب هو زعيم يمكن الوثوق به كثيرا”، واصفا مباحثاته مع الرئيس الأمريكي المنتخب بانها كانت “صريحة” وجرت “في اجواء دافئة للغاية”.
عام 2008 أزاحت أمريكا جمهوريين عن القيادة بعد أزمة مالية لم يخلقوها بل ممارسة بنكية خاطئة بسوق عقار اميركي أدت لانهيار بورصات عالمية وبغفلة من الزمن صعد رئيس لا يصلح حتى لقيادة الصومال أو كينيا فكافأ بنوك بدل عقابها وتزايد مهمشون ومثليون ومتسللون وجرائم ومخدرات واختفت القيادة لأمريكا وللعالم 8 سنوات وتضعضع العالم الحر وشعوبه فقامت روسيا وإيران بمغامرات وحروب كارثية ضيعت مواردهما وأذنابهما ناهيك عن جرائم حرب وضد الإنسانية وأزمة لاجئين فباتت عودة جمهوري لقيادة أمريكا والعالم مطلب أميركي وعالمي.