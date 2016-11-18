المتهم بتفجيري نيويورك ونيوجيرسي يدفع ببراءته

نيويورك- أ ف ب- دفع أحمد خان رحيمي، المتهم بتفجير قنبلتين في نيويورك ونيوجيرسي في منتصف ايلول/ سبتمبر، ببراءته لدى مثوله أمام قاض فدرالي في مانهاتن الخميس بعدما رقد طويلا في المستشفى للتعافي من اصابته برصاص الشرطة اثناء القبض عليه.

وقالت النيابة العامة إن رحيمي (28 عاما) دفع ببراءته من التهم الثمانية الفدرالية الموجهة اليه والتي تتصل جميعها بالعبوتين الناسفتين البدائيتين اللتين تؤكد السلطات انه فجرهما في مانهاتن ونيوجيرسي في 17 ايلول/ سبتمبر.

وادى التفجير الاول في حي تشيلسي الراقي في نيويورك الى اصابة 31 شخصا، بينما ادى الانفجار الثاني الى الغاء سباق جري لمشاة البحرية الاميركية (المارينز) في بلدة “سي سايد بارك” في نيوجيرسي من دون ان يسفر عن اصابات.

ورحيمي هو المتهم الوحيد في هذه القضية ويدافع عنه محام عينته المحكمة هو ديفيد باتون.

واصيب رحيمي بجروح خطيرة في اشتباك مسلح مع الشرطة في 19 ايلول/ سبتمبر قبل القبض عليه. وعثر بحوزته على مذكرات مكتوبة بخط اليد تشيد بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وبالقيادي السابق في التنظيم الجهادي الداعية الامريكي-اليمني أنور العولقي الذي قتل في اليمن في 30 ايلول/ سبتمبر 2011 في غارة لطائرة أمريكية بلا طيار.

وفي حال ادانته يمكن أن يمضي رحيمي بقية حياته في السجن.