تنظيم الدولة يتبنى تفجير حفل الزفاف في مدينة الفلوجة العراقية

بغداد- د ب أ- تبنى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الجمعة، الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف حفل زفاف في عامرية الفلوجة بمحافظة الانبار /60 كيلومترا غربي بغداد/.

وقال التنظيم في بيان، إن “الهجوم، الذي وقع في بلدة عامرية الفلوجة، استهدف مسؤولين محليين”، فيما لم يذكر البيان شيئا عن حفل الزفاف.

يذكر أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة، استهدف مساء الخميس، حفل زفاف في قضاء عامرية الصمود جنوب الفلوجة، فيما أعلن مجلس القضاء، أن حصيلة التفجير بلغت 61 قتيلا وجريحا.

وأدان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الجمعة، التفجيرات التي استهدفت حفل الزفاف، مؤكداً أنها لن تمر دون “قصاص عادل وسريع″، فيما دعا السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع هجمات أخرى، حسبما افاد موقع “السومرية نيوز″ العراقي.