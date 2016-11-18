لافروف : التوترات بين موسكو وواشنطن لاتصب في مصلحة الشعب الامريكي

موسكو- د ب ا- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان دعوات الإدارة الامريكية المنتهية ولايتها للرئيس المنتخب دونالد ترامب بأن يواصل سياستها المعادية لروسيا تتعارض مع مصالح الشعب الأمريكي.

وتعليقا على دعوة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته باراك أوباما للرئيس المنتخب بان يتصدى لموسكو عندما تنتهك المعايير الدولية، قال لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب ناقشا بالفعل الوضع الحالي في العلاقات الثنائية التي وصلت إلى “ادني مستوياتها”.

واضاف لافروف في تصريحات لقناة روسيا 24 التليفزيونية “اذا كان أوباما يريد استمرار التوترات، فانني متأكد أن هذا لن يفيد الشعب الامريكي وحل المشاكل الدولية”.

وتابع وزيرالخارجية الروسي ان هذا يتعارض مع تصريحات سابقة لاوباما اكد فيها على ضرورة التعاون مع موسكو لحل المشاكل الرئيسية بما في ذلك الصراع في سوريا.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد يوم العشرين من كانون ثان/ يناير المقبل ،وهو موعد تسلم الرئيس المنتخب مقاليد السلطة، قال لافروف ان الكرة في ملعب ترامب.

وكان أوباما قد حذر الخميس بعد محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين ترامب من التخلي عن مبادئ ضرورية مقابل توطيد العلاقة مع روسيا.

وقال أوباما إنه يأمل في ألا يتخذ الرئيس الأمريكي الجديد وجهة نظر السياسة الواقعية ويقول: “لنعقد الصفقات مع روسيا حتى وإن أضرت بالبعض أو انتهكت الأعراف الدولية أو حقوق الدول الأصغر”.