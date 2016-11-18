أردوغان يزور ضريح الرئيس الأوزبكي “كريموف”

سمرقند- الأناضول- زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضريح الرئيس الأوزبكي، إسلام كريموف، في مدينة سمرقند (جنوب)، الجمعة.

ورافق أردوغان خلال الزيارة، الرئيس المؤقت للبلاد، شوكت ميرزيوييف، حيث وضع الزعيمان الزهور على قبره، وقرآ آيات من القرآن على روحه.

وغادر الزعيمان الضريح، لإجراء لقاء ثنائي، وآخر بين وفدي البلدين.

يشار إلى أن أردوغان، وصل سمرقند، مساء الخميس، قادما من باكستان، التي أجرى فيها زيارة رسمية امتدت يومين.

وفي أعقاب وفاة الرئيس كريموف، في 2 سبتمبر/ أيلول 2016، تم إعلان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وعيّن البرلمان ميرزيوييف، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وتعد أوزبكستان، التي تتخذ من مدينة طشقند عاصمة لها، الدولة الأكثر سكانا في آسيا الوسطى، حيث يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، بينهم 21.5 ناخبا مسجلا.