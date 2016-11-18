الشرطة التركية: القبض على العشرات من الاكاديميين في اسطنبول

اسطنبول- د ب ا- القت الشرطة التركية القبض على 73 اكاديميا في جامعة يلدز تكنيك التقنية في اسطنبول الجمعة كجزء من تحقيق يتعلق بمكافحة الارهاب يشمل منظمة فتح الله غولن، التي تصفها تركيا بـ”الارهابية”، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر، الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الاعلام، إن مكتب المدعي العام في اسطنبول اصدر ما اجمالية 103 مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات باستخدام “تطبيق بايلوك للرسائل النصية والمرتبط بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/ يوليو ” وبانهم “اعضاء في منظمة ارهابية مسلحة”.

وتتهم الحكومة التركية فتح الله غولن، زعيم منظمة فتح الله والمقيم بالولايات المتحدة، بانه وراء محاولة الانقلاب وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

يذكر أن محاولة الانقلاب اسفرت عن مقتل 248 شخصا وقرابة 2200 جريح.

وكانت الحكومة قد شنت عملية تطهير موسعة شملت عشرات الالاف من الموظفين الحكوميين والشرطة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في تموز/ يوليو الماضي.