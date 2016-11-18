إطلاق ناجح لمركبة “سويوز″ المأهولة من قاعدة “بايكونور” الفضائية الروسية

موسكو- د ب أ- انطلقت مركبة الفضاء الروسية المأهولة “سويوز إم إس 03″ من قاعدة بايكونور الفضائية الخميس على متن صاروخ من طراز “سويوز إف جي” في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكانت المركبة تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء هم الروسي أوليج نوفيتسكي والامريكية بيجي ويتسون والفرنسي تاما بيسكي، حسبما ذكره موقع “روسيا اليوم” الجمعة.

ويتوقع أن تقترب المركبة من المحطة وتلتحم بها أوتوماتيكيا تحت إشراف الخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية في ضواحي موسكو وأفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية تضم حاليا الروسيين سيرغي ريجيكوف وأندريه بوريسينكو والامريكي روبرت كيمبرو.