فيلم إلهام شاهين الجديد “يوم للستات…. مُسيء للمصريات بألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية

القاهرة ـ هاجمت إحدى الصحفيات، الفنانة المصرية إلهام شاهين، في ندوة فيلم “يوم للستات” بدار الأوبرا، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ38، معتبرةً أن “الفيلم لا يليق بافتتاح مهرجان القاهرة”.

وقالت موجهةً حديثها الى الممثلة المصرية: “الفيلم لا يمثل السيدات المصرية؛ نظرا لما يحتويه من ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية”.

من ناحيتها أكدت إلهام شاهين منتجة وبطلة فيلم “يوم للستات” والذي عرض عقب افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أن الفيلم هو رقم “100” في تاريخ حياتها السينمائية .

“يوم للستات” بطولة وإنتاج إلهام شاهين، نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين، شيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار، أحمد داود.