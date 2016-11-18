ميريام كلينك تطالب بحقيبة وزارية في حكومة الحريري

بيروت ـ طالبت عارضة الأزياء ميريام كلينك بتولّي حقيبة وزارية وذلك بعد عدم احتساب اسمها خلال انتخابات رئاسة الجمهورية.

وفي تعليق لها على صفحتها على “فيسبوك”، كتبت كلينك: “بما انو لغيولي اسمي بطريقة غير مبررة في الانتخابات الرئاسية اطالب بحقيبة وزارية”.

وكان نائب في البرلمان اللبناني رشح كلينك لمنصب رئيس الدولة خلال التصويت على اختيار ميشال عون رئيسا للدولة اللبنانية مؤخراً, الامر الذي أثار جدلاً واسعا في الشارع اللبناني من استهزاء النائب اللبناني.