صورها المثيرة فضحت خيانتها له مع المدير

لندن ـ اكتشف شاب أمريكي خيانة حبيبته له مع مديرها في العمل حين أرسلت صوراً مثيرة له أثناء إقامته مع عشيقها في الفندق.

وفي التفاصيل، سافرت الشابة جاكي إلى أتلانتا بمفردها في رحلة عمل وفق ما قالت لحبيبها. لكنّ حبيبها ليام نيسون اكتشف أنّها تكذب عليه حين وصلت إلى غرفة الفندق وأرسلت له مجموعة من الصور المثيرة والعارية لها.

وحوالي الساعة الرابعة من بعد الظهر، تلقّى ليام الرسالة الأولى من حبيبته تقول فيها إنّها وصلت بأمان إلى أتلانتا مع صورةٍ مثيرة لها. وبدأت بعدها بإرسال المزيد من هذه الصور لكنّ حقيبة السفر في الصورة فضحتها.

وحين سألها ليام إذا كان برفقتها أي شخص نكرت الأمر لكنّه واجهها وقال لها إنّه رأى الحقيبة ويعرف تماماً أنها لا تعود لها كما كشف لها أنّه حين اتّصل بالفندق للتحدّث معها عبر الهاتف لم تجد عاملة الفندق أي حجز باسمها لكنّ حين طلب من هذه الأخيرة التأكّد ما إذا كان الحجز باسم مديرها طوم تبيّن له أنّهما في الغرفة نفسها.

وكشف ليام لحبيبته الخائنة أنّه كان يشعر منذ مدّة أنّها على علاقةٍ مع مديرها وأنهى حديثه معها عبر تطبيقٍ للتحادث بالقول إنّها ستجد أمتعتها خارج المنزل فور عودتها من السفر.