دراسة أمريكية تكشف حقيقة مرعبة عن مفاتيح الصراف الآلي

لندن ـ أكّد باحثون في دراسةٍ أمريكية جديدة أنّ نسبة الجراثيم على مفاتيح الصراف الآلي الموجود داخل مبنى لا تقلّ عن النسبة الموجودة على مفاتيح الصراف الآلي الموجود في الخارج.

وقام الباحثون بأخذ عيّنات من 66 صرافاً آلياً وفحصوها، فاستنتجوا أنّ أغلبية الجراثيم هي ميكروبات تأتي من جلد الانسان ومن الطعام.

وقالوا إنّ الجراثيم التي تأتي من الطعام كالخبز والدجاج تبقى ملتصقة على يدي الشخص وتنتقل إلى الآلة لدى استخدامها.

ونصحت الدراسة المستخدمين بغسل أيديهم فور الإنتهاء من استعمال الصراف الالي.