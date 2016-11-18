اسم عائلي عربي ضمن الأكثر شيوعا في إنكلترا

لندن ـ قد لا يكون من المستغرب أن يتصدر الاسم العائلي “سميث” قائمة أكثر الأسماء العائلية شيوعا في إنكلترا وإيرلندا، لكن هل توقعت أن يكون من بينها اسم عربي؟

دراسة بريطانية استمرت أربع سنوات كشفت أن الاسم العربي “فرح” من بين أكثر الأسماء العائلية شيوعا في إنكلترا وإيرلندا.

ورتبت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة “ويست أو إنغلاند” (University of the West of England) في مدينة بريستول، أزيد من 45 ألف من الأسماء العائلية الأكثر انتشارا.

وجاء الاسم العائلي “فرح” في قائمة ضمت 8000 من الأسماء الأكثر شعبية.

وتصدر “سميث” و “جونس” و “ويليامس”، على التوالي، قائمة الأسماء العائلية الأكثر استخداما.

وحسب ترتيب للأسماء صادر عن المكتب الوطني للإحصائيات البريطاني، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن اسم محمد تصدر قائمة أسماء الذكور في المملكة المتحدة السنة الماضية.

وأظهر الإحصاء أن 7361 من الذكور المولدين سنة 2015 مُنحوا اسم محمد، لكن هذا الاسم يكتب بـ12 طريقة مختلفة في البلاد.

وإذا ما اعتبرت كل طريقة في كتابته اسما مختلفا، فإن الاسم الأكثر استعمالا بين المواليد الجدد في المملكة المتحدة يصبح “أوليفر”.