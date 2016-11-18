زيدان يفكر في منح كريستيانو رونالدو صلاحيات الرقم 9

لندن ـ قد يضطر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، لجعل نجم الفريق كريستيانو رونالدو يتخلى عن واجبات الرقم 7 كلاعب جناح، ليقوم بواجبات الرقم 9 كمهاجم صريح أمام أتلتيكو مدريد في الديربي المنتظر غدا السبت ضمن المرحلة 12 من الدوري الإسباني.

وحسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ما يشجع زيدان على القيام بهذه الخطوة، هو إتقان كريستيانو لهذا الدور الذي لعبه سابقا مع منتخب البرتغال عندما احتاجه في هذا المركز، وذلك لتعويض غياب موراتا، وعدم جاهزية الفرنسي كريم بنزيمة بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل آخر بالخطة، وهو الدفع بالويلزي جاريث بيل إلى مركز الجناح الأيسر الذي يشغله كريستيانو، ومن ثم منح لوكاس فاسكيز أو إيسكو صلاحيات المنطقة اليمنى التي يشغلها عادة بيل.

وقد يكون مركز كريستيانو الجديد أكثر خطورة باستغلال انطلاقات بيل من المنطقة اليمنى وفاسكيز أو إيسكو من المنطقة اليسرى، بالشكل الذي يمثل أكبر خطورة ممكنة على مرمى كتيبة المدرب دييجو سيميوني، ويضمن بالتالي لريال مدريد مواصلة الصدارة.