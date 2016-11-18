وزير تركي: مصرع 4 عمال في انهيار المنجم

سيعرت - الأناضول – قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، محمد مؤذن أوغلو، إنَ “4 عمال لقوا مصرعهم، وفُقد الاتصال بـ 11 أو 12 شخصاً آخرين في الانهيار الجزئي الذي وقع في منجم نحاس بولاية سيعرت، الخميس″.

وأعرب مؤذن أوغلو في تصريحات صحافية، الجمعة، خلال مشاركته في أحد الاجتماعات بولاية باليكسير، عن بالغ تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً لهم ولسائر الشعب التركي الصبر والسلوان.

وأكد مؤذن أوغلو أن طواقم مختصة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، تعمل حالياً بجهد، وبدعم من 8 شاحنات و3 معدات عملاقة؛ من أجل إخراج العمال المحاصرين داخل المنجم.

ووقع انهيار جزئي في منجم للنحاس تديره شركة خاصة في قضاء شيروان بولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وشكلت ولاية سيعرت على الفور فريقا لمتابعة الأزمة، مؤلف من إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقوات الدرك (الجندرمة)، وفريق الإنقاذ الطبي الوطني.

وأرسلت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية فريقاً إلى الولاية من أجل مراقبة التطورات عن كثب.