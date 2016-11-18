المرجعية الشيعية العليا تدعو القوات العراقية لمواصلة تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة

كربلاء - د ب ا – أشادت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، الجمعة، بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها على تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل.

وقال ممثل المرجعية الشيعية العليا، عبد المهدي الكربلائي، امام آلاف من المصلين الشيعة خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين في كربلاء “نتوجة بوافر الاحترام والسلام الى القوات المسلحة والبيشمركه والمتطوعين ورجال العشائر على الانتصارات المتحققة ونقول لهم الى الامام “يا فخرنا”.

واضاف” ماهي الا خطوات قليلة وبشائر النصر النهائي ستزف الى آبائكم وامهاتكم وكل من اصطف معكم”.

يذكر ان معركة استعادة الموصل انطلقت في الـ17 من تشرين اول/اكتوبر الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سنة)، إلى جانب “البيشمركة”. وقد حققت هذه القوات انتصارات في تحرير الموصل.