إلياسون: محققون من الأمم المتحدة يجمعون الأدلة في موقع هجوم حلب

جنيف – رويترز – قال يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة، إن محققي المنظمة الدولية الذين يحققون في هجوم دام على قافلة للمنظمة قرب مدينة حلب السورية في سبتمبر أيلول الماضي موجودون في المنطقة لجمع الأدلة وإنهم سيحيلون الأمر لمجلس الأمن إن هم تمكنوا من تحديد منفذه.

وأضاف إلياسون في مؤتمر صحافي في جنيف “نعرف أنها مهمة صعبة… ندرك أن من الممكن التلاعب في الأدلة أو اختفاءها.” وتابع “هجوم من هذا النوع يصل بلا أدنى شك إلى حد جريمة الحرب.”

وأردف “نتمنى الحصول على معلومات كافية بحيث نتمكن من تقديم تحقيق متماسك في أسرع وقت ممكن.”