وزير الدفاع التركي: نتواصل مع أمريكا وروسيا حول مدينة الباب

أنقرة – الأناضول – أشار وزير الدفاع التركي فكري إيشيق، إلى وجود رؤى عند الروس والأمريكيين بشأن مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية شمالي حلب.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، عقب مراسم استلام الجيش التركي منظومة صواريخ “الإعصار 302 ميليمتر الموجهة” من شركة “روكيتسان” التركية في العاصمة أنقرة.

ولفت إيشيق إلى وجود رؤى ليس عند الجانب التركي فحسب، بل عند الروس والأمريكيين حول مدينة الباب، قائلاً “نسعى بقدر الإمكان أن نبحث هذه المسألة عبر التواصل، وعلى طاولة المباحثات”.

تجدر الإشارة الى أنَّ الجيش السوري الحر، أصبح على بعد 2 كيلومتر عن مركز مدينة الباب، في إطار عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 أغسطس/آب بدعم من الجيش التركي وطيران التحالف الدولي.

وحول منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى ، التي تسعى تركيا لامتلاكها، أكد إيشيق أنَّ المساعي مازالت مستمرة على مختلف الأصعدة.

وبين أن اللقاءات من أجل هذه المسألة لا تتم مع روسيا من أجل امتلاك منظومة “إس-400″ فحسب، بل مع كل دولة لديها منظومة دفاع جوي.

ووصف إيشيق الموقف الروسي حول هذه المسألة بأنه “إيجابي”، وقال أتمنى من الدول الأعضاء في الناتو (حلف شمال الأطلسي) أن يكونوا أكثر حماسة في هذه المسألة فنحن نريد امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع منظومة الناتو، إلا أننا إطلاقاً لا ندير ظهرنا للعرض الروسي ونعمل بشكل مكثف لتحقيقها”.

وأكد وزير الدفاع التركي أنَّ الهدف النهائي لتركيا من امتلاك منظومة للدفاع الجوي هو تصنيع تركيا منظومتها الدفاعية الخاصة بها”.

واستلم الجيش التركي من شركة روكيتسان التركية الجمعة، منظومة صواريخ الإعصار، ويصل مداها إلى 120 كيلو متر، وهي صواريخ موجهة تصيب أهدافها بدقة.

ولفت إيشيق إلى أنَّ المنظومة طورت بالكامل محلياً، وستستخدم لاحتياجات الجيش التركي، وستباع للدول الصديقة والشقيقة.