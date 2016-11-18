سوريا: 106 مدنياً ضحايا 72 ساعة من القصف الجوي على حلب

حلب - الأناضول – بلغ عدد ضحايا القصف الجوي على أحياء حلب الشرقية شمالي سوريا 106 مدنياً خلال 72 ساعة الماضية.

وأفاد المسؤول في الدفاع المدني نجيب الأنصاري ، أن 12 مدنياً قتلوا منذ صباح اليوم بغارات جوية نفذتها طائرات روسية وطائرات تابعة للنظام ما أدى إلى أرتفاع حصيلة القتلى خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 106 قتلى و 190 جريح.

وأوضح الأنصاري أن طائرات النظام والطائرات الروسية تقصف بشدة منذ 3 أيام، وبشكل متواصل، أحياء حلب المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، لافتاً إلى أن حالات اختناق حدثت في قصف ببراميل متفجرة تحتوي على غاز السام فى حي ” مساكن هنانو”.

ويعيش في أحياء حلب المحاصرة نحو 300 ألف مدني يعيشون في وضع بالغ السوء، حيث يزداد الوضع سوءاً مع استمرار القصف والحصار الخانق المفروض على المدينة منذ مطلع أيلول/ سبتمر الماضي.