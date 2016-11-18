القادة الأوروبيون وأوباما يدعون إلى مواصلة التعاون في الحلف الاطلسي

برلين- أ ف ب- دعا القادة الأوروبيون الرئيسيون والرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة إلى مواصلة التعاون داخل حلف شمال الاطلسي وابقاء العقوبات على موسكو، وهما قضيتان عبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تحفظات عليهما.

وقالت الرئاسة الأمريكية في ختام محادثات في برلين إن “القادة اكدوا مجددا أهمية التعاون داخل المؤسسات المتعددة الاطراف بما فيها الحلف الاطلسي” وانهم “مجمعون على أن (…) العقوبات ضد روسيا مرتبطة باوكرانيا ويجب ان تبقى مطبقة” حتى تنفيذ اتفاق مينسك للسلام في هذا البلد.

وكان ترامب الذي ما زالت نواياه الدقيقة غير معروفة بعد عشرة أيام على فوزه في الانتخابات، صرح خلال الحملة انه يريد إعادة النظر في عمل الحلف ويدعو إلى تقارب مع موسكو.

وعقد أوباما الجمعة لقاء وداعيا في برلين مع رؤساء حكومات بريطانيا تيريزا ماي واسبانيا ماريانو راخوي وايطاليا ماتيو رينزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.

وقد غادر برلين بعد ظهر الجمعة متوجها الى البيرو لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ.

واكد المسؤولون الغربيون الستة ايضا موقفهم من سوريا داعين إلى “الوقف الفوري” لهجمات النظام السوري وروسيا وإيران على مدينة حلب.

ويخشى القادة الاوروبيون أن يغير ترامب توجهات الدبلوماسية الأمريكية.