ميركل: أوباما وزعماء أوروبا لم يناقشوا فرض عقوبات على روسيا بسبب سوريا

برلين- رويترز- قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والزعماء الأوروبيين لم يبحثوا مسألة فرض عقوبات على روسيا جراء تورطها العسكري في سوريا خلال اجتماع في برلين الجمعة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي “لم نناقش بشكل ملموس العقوبات على روسيا استنادا إلى هذا الموضوع (الصراع السوري).”

لكن ميركل أشارت إلى أن قادة الدول ناقشوا في المقابل العقوبات على روسيا جراء دورها في النزاع الأوكراني. وأوضحت أن قرارا لم يتخذ بشأن تمديد هذه العقوبات مضيفة أن التقدم في تطبيق اتفاقية مينسك للسلام ليس كافيا.