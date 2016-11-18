محاكمة سوريين اثنين في ألمانيا بتهمة القتال في صفوف مليشيات “أحرار الشام”

كارلسروه- د ب أ- حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية أمام محكمة مدينة ميونيخ لمحاكمة سوريين اثنين بتهمة القتال في سوريا.

وأعلن الادعاء العام الجمعة في مقره بمدينة كارلسروه أن السوريين (22 و24 عاما) متهمان بالقتال في صفوف ميليشيات “أحرار الشام”، التي تسعى لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد لإقامة دولة إسلامية.

وبحسب التحقيقات، أصيب المتهم الأصغر عام 2014 بإصابات خطيرة في إحدى المعارك وانتقل إلى ألمانيا عبر تركيا لتلقي العلاج.

وعلى الأقل أعلن المتهم الثاني، الذي رافق المتهم الأصغر إلى ألمانيا، ولاءه “لأحرار الشام” في الخارج.

ويقبع المتهمان في السجن على ذمة التحقيق منذ إلقاء القبض عليهما في نيسان/ أبريل الماضي.