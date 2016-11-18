العراق يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات إف – 16 الأمريكية

بغداد- الأناضول- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، تسلمها دفعة رابعة من طائرات إف – 16أمريكية الصنع، ضمت أربع مقاتلات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن المقاتلات الأربعة وصلت قاعدة “بلد” الجوية (لم تذكر موعد وصولها)، مشيرة أنها الدفعة الرابعة من هذا النوع من الطائرات التي تتسلمها (منذ يوليو/ تموز العام الماضي).

من جهته أشار عضو لجنة الأمن والدفاع ماجد الغراوي، للأناضول، أن “هذه الطائرات ستعزز من إمكانية القوة الجوية العراقية التي أثبتت جدارة في تصديها لتنظيم داعش (الإرهابي)”.

وأضاف الغراوي “هذه الطائرات تمتلك امكانيات عالية، وستعزز من قدراتنا القتالية”.

وبوصول هذه الطائرات يبلغ عدد الطائرات التي تسلمها العراق 14 طائرة، من مجموع 36 طائرة تعاقدت بغداد على شرائها عام 2011.

وأبرمت بغداد في 2011 صفقتي طائرات مقاتلة من هذا الطراز المتطور، تتضمن شراء 36 طائرة لزيادة كفاءة سلاح الجو، والتي كانت من المقرر أن يبدأ تجهيزها في سبتمبر/ أيلول عام 2013.

وتسلم العراق بشكل رسمي الدفعة الأولى التي ضمت 4 مقاتلات في 13 يوليو/ تموز 2015، فيما تسلم الدفعة الثانية، وضمّت طائرتين من الطراز ذاته، في فبراير/ شباط الماضي.

بينما كانت الدفعة الثالثة في السابع من أغسطس/ آب الماضي، وضمت أربع طائرات.