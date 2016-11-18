موزمبيق تحقق في ملابسات انفجار الشاحنة الصهريج

تيتي- أ ف ب- تسعى سلطات موزمبيق الجمعة إلى كشف ملابسات الانفجار العرضي لشاحنة صهريج اسفر مساء الخميس عن سقوط 56 قتيلا على الاقل و108 جرحى بينهم نساء حوامل واطفال مصابين بحروق خطيرة.

واعلن المتحدث باسم الحكومة موزينو سايدي في مؤتمر صحافي الجمعة “علمنا بالم وحزن كبيرين مقتل 56 شخصا في هذا الانفجار”.

وكانت اذاعة موزمبيق الوطنية تحدثت مساء الخميس عن سقوط 73 قتيلا في الانفجار.

وقالت مدير مكتب وزير الاعلام ايميليا مويان إن حصيلة الـ56 قتيلا لا تأخذ في الاعتبار سوى الجثث التي نقلت الى المشرحة.

واكدت المسؤولة عن المنطقة التي وقع فيها الانفجار ماريا خوسيه تورسيدا ان حصيلة الضحايا يمكن ان ترتفع لان الشرطة “ما زالت تبحث عن جثث او جرحى (…) غادروا المكان للحصول على اسعافات”. واوضح ان الضحايا سيدفنون في حفرة جماعية.

من جهتها، قالت مديرة مستشفى تيتي النتي نقل اليها جرحى فيرونيكا دي دوس لوكالة فرانس برس “للأسف هناك كثير من المصابين بحالة حرجة بينهم اطفال”.

واضافت للتلفزيون الوطني ان “الغالبية العظمى من الجرحى يعانون من حروق خطيرة جدا من الدرجتين الثالثة والرابعة واجسامهم محترقة بنسبة ثمانين الى تسعين بالمئة”.

وشكلت لجنة للتحقيق لتحديد أسباب المأساة التي وقعت في منطقة ريفية في مكان غير بعيد من الحدود مع ملاوي على بعد حوالى تسعين كيلومترا من مدينة تيتي (غرب) عاصمة الاقليم الذي يحمل الاسم نفسه في موزمبيق.

وبحسب المعلومات الاولية التي اعلنتها السلطات، كانت الشاحنة متجهة من مرفأ بيرا في موزمبيق الى ملاوي. وقد توقفت قبل الحدود لبيع محروقات بطريقة غير مشروعة، وهي ممارسة شائعة في موزمبيق.

وكانت الحكومة ذكرت ان “الحادث وقع عندما حاول مواطنون الحصول على وقود من شاحنة صهريج” في بلدة كافيريدزانج في اقليم تيتي غرب البلاد. واضافت “بسبب الحرارة اشتعلت النيران في الشاحنة”، موضحا ان الجرحى وبينهم اطفال مصابون بحروق.

ووصف فيليبي نيوسي رئيس الدولة، الحادث بانه “فاجعة”، مؤكدا ان “المهم هو تقديم المساعدة للسكان”. واعلن الحداد ثلاثة ايام اعتبارا من السبت بينما تفقد ثلاثة وزراء مكان الانفجار.