مقتل مصور صحافي وثلاثة جنود إثر انفجار لغم أرضي في تعز اليمنية

اليمن- الأناضول- أفاد مصدر عسكري بمقتل مصور صحفي وثلاثة من الجيش التابع للرئيس عبدربه منصور هادي، الجمعة، إثر انفجار لغم أرضي زرعه مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، في مبنى غير مأهول بالسكان بمدينة تعز وسط البلاد.

وقال المصدر للأناضول إن “أواب الزبيري” المصور الصحفي الذي يعمل لصالح “شبكة تعز الإخبارية” (تنشر أخبار المعارك على صفحاتها بوسائل التواصل ومحسوبة على المقاومة الشعبية)، قتل إلى جانب ثلاثة جنود من الجيش بانفجار لغم أرضي في أحد المباني، شرقي مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن “الحوثيين قاموا بزرع لغم أرضي في أحد المباني قبل الانسحاب منه، وأن الجيش والمقاومة سيطروا عليه، وأثناء دخولهم انفجر اللغم، ما أسفر عن مقتل المصور وثلاثة جنود”.

وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، فقد أسفرت الحرب المتصاعدة في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 عن مقتل أكثر من 10 صحفيين ومصورين ومتعاونين مع وسائل الإعلام في مدن مختلفة بالبلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين أو مصدر مستقل بشأن ما ورد على لسان المصدر .

ويحاصر مسلحو الحوثي مدينة تعز، من منطقة “الحوبان” في الشمال، و”الربيعي” في الشرق، فيما تحدها السلاسل الجبلية من الجنوب، فيما تشهد بعض المناطق معارك بين الحين والآخر بين طرفي الصراع.