منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تنظيم الدولة “قد يكون صنع بنفسه” غاز الخردل في سوريا والعراق

لاهاي- أ ف ب- أكد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد اوزومجو الجمعة لوكالة فرانس برس أن تنظيم الدولة الاسلامية “قد يكون صنع بنفسه” غاز الخردل المستخدم في العراق وسوريا، مضيفا انه “في غاية القلق” حيال ذلك.

وقال في حديث حصري لفرانس برس إن “غاز الخردل كان من نوعية رديئة جدا لكنه كان رغم ذلك ضارا”، مضيفا “هذا مقلق للغاية، خصوصا لانه يوجد في هذين البلدين مقاتلون أجانب قد يستطيعون العودة إلى بلدانهم الاصلية يوما ما”.