أول ظهور لهيثم محمد بعد إلقاء القبض عليه بتهمة تعاطي الهيروين

القاهرة ـ اختفى الفنان المصري الشاب هيثم محمد عن الأنظار لمدة عام كامل، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة مخدر الهيروين.

عزاء الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، دفع الفنان الشاب للخروج من عزلته، حيث حرص على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل.

وكان قد تم إلقاء القبض على هيثم محمد منذ ما يقرب من عام، وكان معه شخصين آخرين، حيث تم القبض عليهم أثناء مرور قوة أمنية من مباحث بدر لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، واشتبهوا في سيارة متوقفة على جانب الطريق، وبعد التفتيش، وجدوا بحوزتهم 4 جرامات من مخدر الهيروين، وقد تم إخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه.