باسم فغالي: زرت أطباء نفسيين وتمنوا ان أزرهم دائما حتى يتعلموا مني

بيروت ـ قال الفنان اللبناني باسم فغالي في مقابلة صحافية إنّه لم يخطئ عندما نشر صورة لوالدته في نعشها، مشيراً الى أنّ الموت يفرحه ولا يحزنه.

وعن التقارير التي تتهمه بأنّه وصل الى حالة من الجنون، قال: “لا أعاني أي مرض نفسي. التقيتُ سابقاً عدداً من الأطباء النفسيين في الولايات المتحدة وقالوا إنّهم يتمنون لو أزورهم دائماً لكي يتعلّموا منّي، باعتبارهم أنّني أملك شيئاً لافتاً في شخصيتي وتطلعي للحياة”.

وعن مصالحته مع عائلته ردّ: “لم يبق أحد منهم، وضميري مرتاح تجاههم”، الأمر الذي أكّد أنّ الخلاف مع أخيه لم ينته بعد.