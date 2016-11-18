كويتية تكتشف بعد عام أن عاملتها المنزلية رجل

الكويت ـ اكتشفت مواطنة كويتية أن العاملة المنزلية التي استقدمتها من أوغندا لتعمل لديها في المنزل منذ عام رجل انتحل صفة امرأة، لتقوم إدارة العمالة المنزلية بالكويت بتحويله للتحقيق.

وأوضح مصدر أن امرأة كويتية استقدمت عاملة من أوغندا لتعمل لديها في المنزل وأخضعتها للفحص الطبي وتم الحصول على الإقامة.

وتابع: “وبعد سنة لاحظت المواطنة أن العاملة يبدو عليها نشاط غريب، ولديها تفاحة آدم، كما أنها مفتولة العضلات وتستطيع حمل (خيشة العيش) بيد واحدة”.

وأضاف بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الشك بدأ ينتاب صاحبة المنزل تجاه العاملة فحاولت الاختلاء بها لفحصها لكن العاملة لم تسمح ورفضت، فأخبرت المواطنة زوجها بهذه الفاجعة، وبعد أن فحصها تبين أنها ذكر ليس أنثى.