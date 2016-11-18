كويتية تكتشف بعد عام أن عاملتها المنزلية رجل
Nov 18, 2016
الكويت ـ اكتشفت مواطنة كويتية أن العاملة المنزلية التي استقدمتها من أوغندا لتعمل لديها في المنزل منذ عام رجل انتحل صفة امرأة، لتقوم إدارة العمالة المنزلية بالكويت بتحويله للتحقيق.
وأوضح مصدر أن امرأة كويتية استقدمت عاملة من أوغندا لتعمل لديها في المنزل وأخضعتها للفحص الطبي وتم الحصول على الإقامة.
وتابع: “وبعد سنة لاحظت المواطنة أن العاملة يبدو عليها نشاط غريب، ولديها تفاحة آدم، كما أنها مفتولة العضلات وتستطيع حمل (خيشة العيش) بيد واحدة”.
وأضاف بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الشك بدأ ينتاب صاحبة المنزل تجاه العاملة فحاولت الاختلاء بها لفحصها لكن العاملة لم تسمح ورفضت، فأخبرت المواطنة زوجها بهذه الفاجعة، وبعد أن فحصها تبين أنها ذكر ليس أنثى.
*معقول سنة عايش مع الأسرة (رجل )غريب
وهم نائمون بالعسل ولا يدرون..؟؟!!
* هل هذا يصنف غباء أم بلادة
أم استهتار أم حمرنة أم شو..؟؟؟
سلام
تفاحة آدم[1] أو الحَرْقَدَة[1] أو عقدة الحنجرة[1] أو جوزة الحلق[2] أو الشامخة الحنجرية[2] هو اسم يطلق على جزء بارز يظهر في الجزء الأمامي للرقبة، نتيجة لبروز الغضروف الدرقي المحيط بالحنجرة، ويعتبر أكبر وأبرز غضروف فيها إلى جانب العشر غضاريف الأخرى التي تحركها خمس عضلات مكونة معاً هيكل البلعوم آخذة شكل أنبوب. ويقع غضروف تفاحة آدم من أسفل البلعوم وحتى الرغامى، ابتداءً من الفقرة الثالثة وحتى الخامسة على مستوى الفقرات العنقية في الجزء العلوي من الرغامى ويساعد في عمليات التنفس والمضغ وإصدار الأصوات، وهو صلب ولين على حد سواء.
هناك اعتقاد شائع بأن الرجال فقط هم من يمتلكون تفاحة آدم إلا أن تفاحة آدم موجودة لدى النساء أيضاً ولكنها غير ظاهرة لديهن، أما سبب بروزها لدى الذكور فيرجع إلى اختلاف الزاوية بين صفيحتي الغضروف الدرقي.
– عن الويكيبيديا -
ولا حول ولا قوة الا بالله
*بعدين كيف يعني (صاحبة المنزل)
حاولت (فحص) الشغالة للتأكد..؟؟؟
حاجة عجيبة !!!
* طيب لما عمل لها (الفحص الطبي)
ما حدا شك فيها..؟؟؟
* سلام
تفاحة ادم هى بروز الحنجرة فى رقبة الانسان نتيجة لبروز الغضروف الدرقى المحيط بالحنجرة وتقع فى نهاية البلعوم وبداية القصبة الهوائية وتعمل على حفظ الاحبال الصوتية وتسهل من عمليات التنفس والبلع والمضغ لدى الانسان .
ولكن ماالسبب فى بروز تفاحة ادم عند الرجال وهل تملك النساء ايضا تفاحة ادم ؟
والاجابة هى نعم تمتلك النساء تفاحة ادم ايضا ولكن بروزها عند النساء اقل من بروزها عند الرجال وذلك نتيجة هرمون التستيرون الذى يوجد لدى الرجال بنسبة عالية ولا يوجد لدى النساء الا بنسبة قليلة جدا لذا تعد بروز تفاحة ادم من مظاهر بلوغ الرجل فعندما يفرز جسم الرجل هرمون التستيرون تتضخم الاحبال الصوتية فيتضخم الغضروف الدرقى المحيط بالحنجرة مما يؤدى الى بروز الجزء الامامى للرقبة لدى الرجال وبروز تفاحة ادم .
ويبقى السؤال الاخير لماذا سميت تفاحة ادم بهذا الاسم ؟
سميت تفاحة ادم بهذا الاسم نسبة لسيدنا ادم _عليه السلام _فلقد اعتقد منذ القدم ان تفاحة ادم لاتظهر سوى لدى الرجال نتيجة لاكل سيدنا ادم للتفاحة من الشجرة المحرمة التى نهاه الله عنها .
– عن موقع نجوم مصرية -
ولا حول ولا قوة الا بالله