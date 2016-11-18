10 معلومات مثيرة عن فوائد لبن الحمير
لندن ـ كشف الموقع الطبي الأمريكي “Top10Homeremedies”، عن عدة معلومات مثيرة قد لا يتخيلها الكثيرون عن هذا لبن الحمير، فيما يلي 10 منها:
1- يشاع أن لبن الحمير هو السر وراء البشرة المتوهجة لـ “الملكة كليوباترا”.
2- أغلى الألبان في أوروبا يصل سعر اللتر منه 60 دولاراً.
3- تعتبر الهند من أشهر البلدان التي تتناوله.
4- يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين B، B12، C .
5- أفضل وسيلة لعلاج مشاكل الربو والجهاز التنفسي عند الأطفال حديثي الولادة.
6- يحتوى على فيتامين C أكثر من لبن الأم بمعدل 60 مرة .
7- غني بالكالسيوم ويعزز قوة العظام عند الأطفال الرضع .
8- يستخدم لإطعام الرضع الذين فقدوا أمهاتهم لاحتوائه على سعرات حرارية مثل لبن الأم .
9- وجد الباحثون أن الحساسية الناتجة عن حليب البقر قد تعالج عن طريق حليب الحمار .
10- يحتوي على بكتيريا “البروبيوتيك” التي تعزز صحة الأمعاء.
*شكرا ..ما قصرت؛-
* والله مجانا ما أشربه حتى لو
برجعني شاب من جديد بعد
ما هرمنا وختيرنا..
*هذا إللي ناقص (حليب حمير)؟!
سلام
يُصنع منه الجبن الغالي جداً حيث تُصدر منه تركيا الكمية الأكبر لأوروبا وأمريكا
أما في مصر فيتم قتل الحمير لبيع جلودها للصين !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا يجوز لأحد أن يتداوى بألبان الحمير لأن ألبان الحمير محرمة ولم يجعل الله تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم لأنه لو كان لهم فيها خير ما حرمها ولا يجوز للطبيبات أن يخلطن الدواء بشيء من ألبان الحمير وهن بذلك آثمات فعليهن أن يتقين الله وأن يبتعدن عن خلط الدواء بشيء محرم.
– فتوى للشيخ ابن عثيمين -
ولا حول ولا قوة الا بالله
كليوباترا الجميلة تستحم في بانيو الحليب
لتبقى ناعمة رقيقة وقلوب الرجال تذيب
فبشرتها الصافية جعت انطونيو يستجيب
فتزوجها بعد ان فتن بجمالها العجيب
ثم جعلها سلطانة مصر بلا رقيب او حسيب
وانجب منها بعد قصه حب فتاة وصبي نجيب
وكان يحلم بان تصبح حبيبته ملكة روما عما قريب
ولكن القدر لم يمهلمهما فماتا وعلا في البلاد النحيبب
ولكن هناك سؤال صغير يتسلل الى ذهني و يجعله قلق وكئيب
ماذا لو عرف انطونيو ان سحر حبيته مصدره حليب حمار لبيب
كانت تغطس فيه كليوباطرا كل يوم وتديره عليها كالمزاريب؟
الم يكن ليتغير تاريخ مصر وروما يا ناس لولا سطل الحليب المريب ؟