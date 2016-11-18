توقيف امرأة “متلبسة بتدنيس مصحف داخل مسجد” في الدار البيضاء

الرباط ـ أ ف ب ـ اعلنت الشرطة المغربية الجمعة انها اوقفت مساء الخميس امراة اربعينية متلبسة بتدنيس مصحف داخل مسجد في مدينة الدار البيضاء.

واوضح بيان للمديرية العامة للامن الوطني ان شرطة الدار البيضاء “تمكنت مساء الخميس من توقيف سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، متلبسة بتدنيس المصحف الشريف داخل مسجد أبي شعيب الدكالي بحي ليساسفة بمدينة الدار البيضاء”.

واضاف البيان ان “مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد عاينت بداية الاسبوع الجاري حالات لتدنيس المصاحف بخمسة مساجد في دائرة نفوذ منطقة أمن الحي الحسني، وهو ما استدعى تكثيف الأبحاث والتحريات الأمنية، وتنسيق الجهود مع القائمين على المساجد، مما أسفر عن ضبط المشتبه فيها متلبسة بتدنيس مصحف شريف ومحاولة تسليمه للإمام”.

وافاد موقع “تيل كيل” الالكتروني ان امام مسجد ليساسفة اكتشف الاثنين الماضي ان قاعة الصلاة المخصصة للنساء كانت محتوياتها مبعثرة راسا على عقب.

ونقل الموقع عن مصدر امني ان القاعة ومصحفا “تم تدنيسهما بالبراز والغائط”.

واوضح بيان الامن المغربي انه “تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الافعال الاجرامية”.