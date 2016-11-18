استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود بين إسرائيل وغزة

غزة (الاراضي الفلسطينية) ـ أ ف ب ـ استشهد شاب فلسطيني مساء الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بحسب ما اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة.

وقال الطبيب اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس “استشهد الشاب محمد سعيد ابو سعدة (26 عاما) برصاصة اطلقها جنود الاحتلال واصابته في الصدر في مواجهات شرق مخيم البريج”.

واكد الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس حصول المواجهات في القطاع من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.

من جهتهم اكد شهود ان مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان والصبية بعد ظهر الجمعة شرق مخيم البريج وقرب نقطة “نحال عوز″ العسكرية الاسرائيلي شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتشهد المناطق القريبة من الحدود بين قطاع غزة واسرائيل كل يوم جمعة مواجهات بين متظاهرين والجيش الاسرائيلي.