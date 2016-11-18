مقتل جندي سعودي في عسير بمقذوفات عسكرية من اليمن 





الرياض- الأناضول- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الجمعة، مقتل جندي، إثر تعرض أحد مراكز حرس الحدود المتقدمة بمنطقة عسير جنوبي المملكة، لسقوط مقذوفات عسكرية تم إطلاقها من الأراضي اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه “عند الساعة 17:45 عصر اليوم ( 14:45 ت.غ) تعرض أحد مراكز حرس الحدود المتقدمة بمنطقة عسير لسقوط مقذوفات عسكرية تم إطلاقها من داخل الأراضي اليمنية”.

وبيّن أنه نتج عنها “إصابة الجندي أول، محمد بن علي الحسين جعفري، ووفاته أثناء نقله إلى المستشفى”.

وأفاد المتحدث الأمني، أنه قد تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يحدد التركي نوعية المقذوفات ومصدرها، إلا أن السعودية تتهم دائما الحوثيين بالمسؤولية عن إطلاق تلك المقذوفات.

كما لم يصدر عن جماعة الحوثي أية تصريحات بهذا الخصوص.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً في اليمن ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتحالفة معها.

ويقول المشاركون في التحالف إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق”.