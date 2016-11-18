مغني الراب كاني ويست يتعرض لصيحات استهجان بعد إعلانه تأييد ترامب





كاليفورنيا- رويترز- لاقى إعلان مغني الراب كاني ويست تأييده للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صيحات استهجان من جمهوره خلال حفل.

وقال ويست لجمهوره في حفل بمدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا يوم الخميس إنه لم يدل بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني “لكن لو أدليت بصوتي لمنحته لترامب”.

والتزم كاني ويست الصمت خلال الحملة الانتخابية الشرسة، بينما أعلن نجوم كبار في عالم الغناء والموسيقى مثل مادونا وليدي جاجا وبيونسيه وكاتي بيري وبروس سبرنجفيلد تأييدهم للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وفي تسجيلات فيديو بثها حضور الحفل على تويتر ويوتيوب قال ويست “أحببت أسلوب (ترامب)”.

وأستهجن الكثير من الحضور كلماته وكتب البعض أن أناسا رشقوه “ببعض الأشياء”.

وصاح ويست خلال الحفل قائلا “شيد ذلك السياج”، في إشارة إلى تعهد ترامب ببناء سياج على الحدود الأمريكية المكسيكية وتشديد إجراءات الهجرة ضد 11 مليون مهاجر غير قانوني داخل الولايات المتحدة.

وأشار ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى إنه مازال لديه طموح للرئاسة الأمريكية. وقال ويست لجمهوره “لم أقل 2020 لعدم احترامي لرئيسنا بأي حال… أقول فقط إن لدي بعض الأفكار بشأن الطريقة التي ينبغي لنا أن ننقل بها أفكارنا”.

وقالت باريس هيلتون في مقابلة مع تلفزيون استرالي قبل أيام إنها صوتت أيضا لصالح ترامب ووصفته بأنه صديق قديم للعائلة.