﻿صحف عراقية: لعبة السلطة الدامية والأمن ليس بالسلاح وحده وسوق بيع الدولار لخدمة الأحزاب والموصل عروس العراق المغتصبة ومصالح روسيا في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: تنوعت مواضيع الصحف العراقية هذه الأيام بين معركة الموصل وتداول السلطة في العراق وتسخير سوق بيع العملة لخدمة الأحزاب وتأكيد أهمية الفكر في مواجهة الإرهاب والمصالح الروسية في العراق، وغيرها من المواضيع.

الموصل… العروس المغتصبة

ونشرت صحيفة «طريق الشعب» الشيوعية مقالا لعادل حافظ ذكر فيه « النَّاس في الموصل المنكوبة متلبكين لا يعرفون على من يصبون لعناتهم، على المالكي وحاشيته، على البرلمان وحزب البعث وإيران والخليج وتركيا وغيرهم، وراعيهم المبجل أمريكا، حيث لكل من هؤلاء ليلاه الخاصة التي يغني عليها في مأساة احتلال عناصر تنظيم «الدولة» (داعش) للموصل، ولا يستطيع أحد أن يتجرأ على تبرئة أي منهم، واليوم يتزاحم الفريق ذاته الذي سهل دخول كل زناة الليل على حجرة عروس وادي الرافدين، الموصل الحدباء…أم الربيعين، يتزاحمون ويحاول أحدهم أن يبز الآخر، (بجهاديته وإصراره) على المضي لتحرير المدينة!

يجد المرء نفسه أمام مسرحية، مثيرة للحزن وشخوصها متبرقعون بثياب القداسة والورع والتقوى، ومشاهدوها يتبركون بهم، ويتوسمون فيهم خيرا وبركة…. في حال باتت كثير من مدن البلاد أطلالا، وعشوائيات الصفيح تنمو في خواصرها كل يوم، لتؤوي جيوش المهمشين، من الأرامل والأيتام، الذين يرفدون المافيات بكل أشكالها، بما تحتاجه من عناصر غصبها الفقر والحاجة لتعمل أي شيء من أجل أن تعيش عوائلهم فقط، هذا الواقع المؤسسي هو نتاج سياسة الفريق ذاته الذي سهل مهمة «داعش» في احتلال مدينة الموصل، لذلك معركة تحرير الموصل ليس لجبر خواطر أبناء الموصل، وإنما لتحقيق غايات مختلفة لأطراف مختلفة.

أمريكا تريد مواصلة مخططها وبيع السلاح والعتاد ولوازم عيش العساكر، وتركيا تريد ضرب حزب العمال وتحقيق أطماع قديمة في الموصل وحتى كركوك، والقيادة الكردية العراقية تريد احتلال المناطق المتنازع عليها وضمها إلى أراضي الإقليم، وإيران تريد كسر شوكة العرب السنة، وحكومة العبادي تريد رد اعتبار الدولة التي أهانتها جيوش «داعش» باحتلال المدن العراقية والعبث فيها، وسوريا وروسيا وحزب الله يجدون في ضرب «داعش» في الموصل عونا لهم في مقاتلتهم لـ «داعش» وأخواته وإخوانه في المنطقة، وضرب لإرادة أمريكا، وهكذا هو جوهر عملية تحرير الموصل، رغم أن المظهر يختلف تماما.

والرجاء هو ألا يكون الانتصار في معركة الموصل حجة أو حافزا لتقسيم البلاد».

لعبة السلطة عندنا وعندهم

وكتب كفاح محمود كريم مقالا في صحيفة «التآخي» الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جاء فيه ،» تثير تفاصيل لعبة السلطة في الولايات المتحدة نهاية كل أربع سنوات مشاعر مختلفة لدى مراقبيها في الشرق، وحصريا في دولنا المنهكة سياسيا واجتماعيا، حيث تدق على أوتار المقارنة بيننا وبينهم متناسية الكم الهائل من الزمن الحضاري في صفحاته الاجتماعية والتربوية، والبون الشاسع بين ما وصلوا إليه وما نحن نراوح فيه، فبينما يجيدون هم لعبة تداول السلطة حتى النصر، بالشكل الذي رأيناه في لعبة الانتخابات الأمريكية الأخيرة دون أن تراق قطرة دم واحدة على خلفية الصراع بين المتنافسين، حيث يعلن المهزوم في نهاية اللعبة وبروح رياضية رفيعة، أنه لم يحقق النصر بل ويبارك لمنافسه الفوز، معلنا بأنه سيكون داعما له في خدمة بلده. في الطرف الآخر الأكثر إثارة وتباطؤا في التقدم يذهب المتنافسون على السلطة باستخدام أسوأ مظاهر التخلف في المجتمعات الشرقية ألا وهي الشد الديني أو المذهبي أو العشائري والمناطقي لتسلق السلطة وسحق المتنافس الآخر حتى وإنْ استخدمت عمليات التزوير الهائلة، أو في الصيغة المتوارثة أجيالا بعد أجيال، وهي الانقلاب الدموي الذي يبيد الآخر ويقتل كل المنافسين لتبقى السلطة لواحد أحد! ولقد شهدنا عبر أكثر من نصف قرن عمليات التبادل الدموي للسلطة في بلداننا عموما، حيث لا يكاد المرء يجد بلدا واحدا دونما برك لدماء المتنافسين على كراسي الحكم. نعم الحكم المطلق والهيمنة الكلية على منابع القوة ومصادرها وهياكلها العسكرية والمالية، لأن الحاكم هنا يحكم الجميع شعبا ووطنا، وهناك يحصل العكس تماما، حيث يحكم الشعب والوطن الفائز بالسلطة، ولذلك نراه لا يستطيع تجاوز كونه موظفا يؤدي واجبا وطنيا ضمن برنامج ومجموعة قوانين تحدد مجاله الحيوي وصلاحياته بما يخدم مصالح بلاده العليا.

إذن هكذا هي اللعبة عندنا في العراق وفي معظم بلدان الشرق الأوسط، نجيدها حتى الموت والفناء، ويجيدونها هم حتى النصر، وحينما تنتهي اللعبة يتبادلون التهاني ويعود كل منهما إلى موقعه الذي تحدده نتائج اللعبة، أما نحن فلا عودة للثاني بانتصار الأول ولا خيار إلا الطحن والتراب، إنها تراجيديا البداوة الدينية والسياسية والاجتماعية».

فرضيات الأمن

ونشرت صحيفة «المدى» المستقلة، مقالا لأثير ناظم، جاء فيه «لقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ايلول دليلا على أن أمن الدول مُعرض للخطر في أي وقت كان وأن قوة الدولة العسكرية وأتباعها للتدابير المؤمنة لاستتبابه لم تكن رادعاً لحدوث مثل هذه العمليات التي هزت كيان أكبر دولة في العالم تتربع على عرش صنع القرار والدولي واتخاذه. إن الإرهاب في عالم اليوم لا يميز بين ديانة وطائفة وقومية، ومشكلتنا اليوم إننا نحارب النتائج تاركين السبب والمسبب فبعد أن تتفاقم الأزمة وتتطور وتصبح عملية احتوائها أزمة بذاتها نبدأ بدراسة معالجتها بعد أن أصبحت نتيجة لسياسات خاطئة حول كل الطاقات المستخدمة إلى سلبيات بسبب سياسة تم اتباعها من قبل أنظمة لا ترى سوى فكرة مفادها البقاء في السلطة أكثر فترة زمنية ممكنة لتحول كل القرارات المتخذة إلى امتيازات سلطوية تخلق فجوة كبيرة بينها وبين جماهيرها بعد أن تلاشت كل شروط تحقيق الأمن الموجهة نحو المواطن، الذي بات يشعر باغتراب داخل بلده بعد أن فقد السبيل للعيش الرغيد والكرامة والعدالة الاجتماعية، لتطفو على السطح مفاهيم تجعل من أساليب الاعتراض السلمية إلى أساليب عنفية تساعد على تصاعد حدتها حتى تصل إلى مرحلة الاقتتال والصدام المسلح حتى يتم استغلاله من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة التي تجد في هذه الأجواء الساخطة أرضية خصبة تساعدها على التوغل والتوسع بشكل انسيابي لا يواجه بأية طريقة من طرق الرفض وهذا ما حصل في سوريا والعراق وما سيحدث في دول أخرى.

إن حرب النتائج لا تأتي بنتائج فالفكرة لا تحارب إلا بالفكرة والمنطق يوجه العقل دائماً إلى الحلول المنطقية التي تعكس مدى إدراك السلطة لمجريات الاحداث، أما الأمن ففرضه ممكن أن يكون بأساليب مختلفة تبدا باعتراف السلطة بحق العيش والتعايش والحوار وعدم نبذ الآخر، وزرع الشعور بأن الجميع شريك في القرار وأن الشعب مصدر السلطات وزرع الثقة بين الشعب والحكومة وتفعيل دور القانون، لقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تحاول أن تخترق المجتمعات من فجوات الياس والإحباط، وبذلك تكون للأمن محركات غير تلك التي تعالج بالسلاح بل المعالجة تكون بالفكرة».

سوق بيع العملة والأحزاب

وكتب حسين عمران في صحيفة «المشرق» المستقلة مقالا عن سوق بيع العملة، يقول فيه «من يريد أن يصبح مليونيرا في شهر واحد فقط عليه تأسيس شركة صيرفة ويدخل مزاد العملة في البنك المركزي، وفي أسبوع واحد «سيلعب» بالملايين لعب!

البنك المركزي يبيع الدولار في مزاده اليومي بـ1180 دينارا، وهذا يعني أن ورقة المئة دولار يبيعها البنك المركزي بـ118 ألف دينار حسنا.. من منكم اشترى الدولار من شركات الصيرفة بهذا السعر؟ لا أحد بالتأكيد، إذ أن سعر الدولار في السوق وصل أحيانا إلى 1130 دينارا، وفي بعض الأحيان تعدى هذا الرقم.

وإذا ما علمنا أن البنك المركزي العراقي يبيع يوميا نحو 150 مليون دولار، فهذا يعني أن ربح شركات الصيرفة في اليوم الواحد 15 مليار دينار، وإذا ما ضربنا هذا المبلغ بـأيام الشهر 30 يوما فهذا يعني أن ربح شركات الصيرفة في شهر واحد 450 مليار دينار.

والسؤال المهم، من أصحاب شركات الصيرفة هذه؟ نعم.. هناك همس إنْ لم نقل صراخا من كل المعنيين والمختصين في الاقتصاد بأن هناك فسادا في مزاد العملة اليومي للبنك المركزي، لكن لم نجد آذانا صاغية من قبل المعنيين ومن أعلى السلطات، لماذا؟ لأن الأحزاب المتنفذة هي المستفيدة من مزاد العملة هذا، وأغلب هذه الأحزاب لديها لجان اقتصادية في نظامها الداخلي.

لذا لا البنك المركزي ولا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب يستطيعون إيقاف مزاد العملة».

الإرهاب وتركيا

ونشرت صحيفة «الصباح» الرسمية، مقالا لمستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، جاء فيه: « لماذا يريدون اليوم الانتقال من الإرهاب (الداعشي) كقوة تدويلية موازية وإحلاله بإرهاب رسمي دولي جديد في نهايات المطاف؟ فالتهديد التركي في القضية الموصلية يأتي مجرد محاولة لتغيير الأقنعة وصبغها بطابع رسمي لشرعنة الإرهاب (إنه الإرهاب الرسمي الدولي الذي تحاول العثمانية الجديدة أداء دوره المفضوح والمزيف في قضية الموصل. فالإرهاب الدولي الموازي (داعش) الذي كانت ممراته اللوجستية تعد وتمر داخل بلدات ووديان وجبال الأناضول قد تحول إلى إرهاب رسمي علني (العثمانية الجديدة) في بعشيقة وأراضي نينوى. فالإرهاب بغية الاحتلال غدا واحداً سواء بأقنعة رسمية أو بأوجه موازية في القضية الموصلية. وأخيراً، فإن تشكيل الشرق الأوسط الجديد (أو بلاد ما بين النهرين الجديدة) هو بداية نشوء الحرب الباردة بين الشرق والغرب في القرن الحادي والعشرين. فالاستراتيجية التركية في العراق هي محاولة الاحتلال المباشر بعد (داعش) وخلق كيانه يمتد من الموصل (دجلة) وحتى الرقة (الفرات)، ويتم التحكم بالمياه من داخل الأراضي العراقية بالنسبة إلى دجلة، ومن داخل الأراضي السورية فيما يخص الفرات. الانطلاقة هي الحرب على (داعش) حاليا وحزب العمال الكردستاني حالياً ولاحقاً. الاستراتيجية الجديدة لما بعد تحرير الموصل كما، أعتقدها، هي أنموذج لسياسة الاحتواء التركية والتهديد بحرب المياه من خلال التحكم بسد الموصل ومياه خزاناته على نهر دجلة والتحكم بسد الطبقة السورية من خلال احتلال الرقة والتحكم بمياه الفرات، فضلاً عن فرض سياسة الأمر الواقع وخلق كيان جديد يماثل كيان شمال قبرص. إن التهديد بالمياه هو اللعبة الجديدة التي ستمارس بغية ديمومة الاحتلال من خلال الكيان الهجيني العراقي -السوري الجديد. إنها بلاد ما بين النهرين الجديدة، وإنها النواة في بناء الشرق الأوسط الجديد وعلى وفق كيانات سياسية (كانتونية ) متعددة تأخذ توصيفات مختلفة.

السياسة الروسية والعراق

ونشرت صحيفة «العالم» دراسة للدكتور سليم كاطع علي عن السياسة الروسية تجاه العراق، جاء فيها «السياسة الروسية تجاه العراق بعد عام 2003 ومعارضتها للاحتلال الأمريكي له، إنما نابع من طبيعة المصالح الاقتصادية والعسكرية الروسية في العراق، إذ أن العراق يرتبط بعلاقات استراتيجية مع روسيا الاتحادية ومن قبلها الاتحاد السوفيتي السابق تعود إلى عام 1944، الأمر الذي جعل روسيا ترى أن أي هجوم عسكري على العراق يمكن أن يؤدي إلى تهديد مصالحها في العراق والمنطقة، وفي مقدمتها العقود التجارية والنفطية للشركات الروسية في العراق وقد تميز الموقف الروسي من الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003، بالموقف الرافض للعمليات العسكرية ضد العراق. وبعد احتلال العراق تبنت روسيا موقفا يطالب بتسليم إدارة شؤون البلاد إلى الشعب العراقي وضرورة خروج قوات الاحتلال بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للعراقيين استعادة السيادة الحقيقية.

وما ساعد في توجه روسيا نحو العراق عوامل عديدة منها الحاجة الروسية إلى كسر الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا، فثمة حاجة روسية لفتح أسواق جديدة لصادراتها من السلاح من جانب، وإيجاد مصادر بديلة لوارداتها من البلدان الأوروبية. ولعل ما عزز السياسة الروسية الجديدة تجاه العراق هو موافقة روسيا في عام 2008 على توقيع اتفاق مع العراق يقضي بشطب الديون الروسية على الدولة العراقية والبالغة قيمتها 12,9 بليون دولار، اذ تم شطب 93٪ من قيمتها.

وقد احتل العراق في عام 2014، المرتبة الثانية بعد الهند من حيث حجم الصادرات من الأسلحة الروسية (11٪ من الصادرات العسكرية الروسية)، ولتصبح روسيا من جهتها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى العراق بعد الولايات المتحدة. ومما ساهم في التقارب بين البلدين ولا سيما في المجال العسكري أن القادة العراقيين العسكريين أكثر خبرة ودراية بالأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، كما أن العراق كان عليه أن ينوع من مصادر التسليح ولا يعتمد على مصدر واحد.

وهكذا يتضح أن السياسة الروسية تجاه العراق بعد عام 2003 انطلقت من اعتبارات المصلحة القومية الروسية في الحفاظ على مصالحها في المنطقة عموماً وفي العراق على وجه الخصوص، عبر تعزيز العلاقات مع النظام الجديد في العراق والحفاظ على ديمومة تلك المصالح والتعاون ولاسيما في المجال العسكري».