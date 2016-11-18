﻿لبنان: وداع حزين في خيمة الاعتصام لرئيس هيئة دعم المعتقلين في السجون السورية

بيروت – «القدس العربي»: ودّعت بيروت امس رئيس هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية «سوليد» غازي عاد الذي تميّز بنضاله في زمن الوصاية السورية لكشف مصير المعتقلين والمخفيين ويزيد عددهم على أكثر من 17 ألف مفقود ومفقودة من ضحايا الخطف والاخفاء بين عامي 1975 و1990.

واختار أهالي المخطوفين والمفقودين خيمة اعتصامهم في حديقة جبران خليل جبران، مقابل مبنى «الاسكوا» في وسط بيروت، لالقاء «تحية الوداع» على غازي عاد مستذكرين مشاركته في التظاهرات ومواجهته من على كرسيه النظام الأمني الهادف إلى اسكات كل صوت حر.

وتحوّل لقاء الوداع للمناضل غازي عاد إلى يوم حزن كبير، شارك فيه الوزير السابق شكيب قرطباوي، النائبان غسان مخيبر وحكمت ديب، وممثلو منظمات المجتمع المدني والصليب الاحمر الدولي اضافة إلى عائلة عاد ومحبيه واهالي المفقودين .بعد وصول النعش إلى امام حديقة جبران، حمل على الاكف وسط الدموع والتصفيق ومناداته بـ «البطل» ونثر الورود، إلى امام خيمة الاهالي، حيث وضع النعش على الأرض. ورفعت على الخيمة لوحة كبيرة للراحل متوسطاً صور المفقودين والمخطوفين، كما احاطت النعش اكاليل الزهر البيضاء.

وألقت نتالي عيد شقيقة المفقود جهاد عيد، كلمة اهالي المعتقلين في السجون السورية. ووصفت عاد بـ «الاخ والصديق»، وقالت: «لا يوجد أصعب من فقدان عزيز علينا. كان معنا في اشد الصعوبات وهو رمز انساني واجتماعي ووطني لا مثيل له».

وأضافت: «غازي مرجعنا، هويتنا، قضيتنا. كان يزور الخيمة صيفاً وشتاءً لا يكلّ ولا يملّ، وكنا نخجل منه اذا قصّرنا في يوم من الأيام».

بعدها، ألقت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني كلمة قالت فيها: «يعز علي اليوم ان اتكلم عنك يا غازي بعدما اعتدنا الكلام معاً، الكتابة واعلاء الصوت معاً.

اعذرني غازي ان تلعثمت، المهمة صعبة بعد ان حزمت قرارك، وتسللت بصمت مع طلوع الفجر كي لا تزعج احداً، كعادتك.غازي، في هذه اللحظات الحزينة، الشديدة الوطأة علي وعلى جميع اهالي المفقودين، لن استرسل في سرد محاسنك، مزاياك، مواقفك وافعالك. لقد قيل وسيقال، كتب وسيكتب الكثير الكثير. وانت تستحق أكثر وأكثر. اعرف انك لا تستسيغ ذلك، كما اعرف ان دافع نشاطك انساني بحت. فأعطيت الجهد والصحة والوقت لقضية المفقودين دون ان يكون لك فقيد».

وأضافت: «أسست «سوليد» منبراً للمطالبة بتحرير المعتقلين في السجون السورية. لن أدخل في تفصيل ممارسات الزمن الرديء القمعية بحقك، بل أقف عند اصرارك العنيد بعدم التراجع او التنازل عن مطلب حق.

ولم تكن قضية مفقودي الحرب اللبنانية «غنوجة» الزمن الرديء. القاسم مشترك في القمع والتهميش والاستلشاق. الهم واحد دفاعاً عن حرية الإنسان وحقه بعيش كريم. والقضية ذاتها ما بين انسان خطف او فقد او اعتقل تعسفا او اخفي قسراً. هنا التقينا ورفعنا الصوت عالياً مطالبين بحق معرفة مصائر المغيبين اينما كانوا وكائناً من كانت الجهة المسؤولة عن اخفائهم».

وقالت: «برحيلك غازي زاد الحمل على كتفي. رحيلك زاد اصرارنا اصراراً على متابعة المسيرة حتى النهاية هذه المتابعة هي بمثابة تعويض عن خسارتنا لك. هي متابعة يواكبها امل بالعهد الجديد لأكثر من اعتبار:

1ـ إننا اصحاب حق لن نتخلى عنه.

2 ـ ان سيد العهد أقسم باحترام الدستور والقوانين وانه سيحكم بموجبها.

3- ان سيد العهد سبق ان خبر الخطف والفقدان وعرف مرارة مذاقها.

4 ـ ان سيد العهد على اطلاع مسبق على ملف المفقودين والمخفيين قسراً، وموقفه معلن حول احقيته واحقية اصحابه.

5ـ ان سيد العهد قد نعاك بكلمات لامست حزننا، فتحت كوة في جدار التعتيم المزمن على قضيتنا.

غازي عاد رحل بالجسد لكنه بقي بدفاعه عن حقوق كل انسان ونضاله لأجل كل مفقود ومغيب. وسيظل نموذجاً وقدوة وحافزاً لاستمرار الرسالة».

من جهته، قال النائب غسان مخيبر: «غازي قضيتنا وهي قضية لم ولن تموت».

ودعا الاهالي إلى «تقديم وعد لغازي بالعودة إلى الخيمة وعدم تركها، طالما القضية باقية».كذلك، دعا إلى «لقاء في 26 الحالي لتكريم غازي عاد وتقديم الوعد له بعدم ترك القضية». وقال: «هذا الملف لن يقفل طالما غازي خط الطريق».

ووعد مخيبر «ان يعمل على إقرار القانون الذي عمل عليه غازي، في مجلس النواب، «غصباً عمن لا يريد».

بدوره، وصف رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر في لبنان فابريزيو كاربوني هذا اليوم بـ»يوم خزن لا يوصف». وقال: «فقدنا شخصاً عظيماً، صديقاً عزيزاً، وصوتاً قوياً لأهالي المفقودين «.وأضاف: «نتذكر في هذا اليوم مجدداً، بأننا في صراع ضد الوقت، ولا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة الآن حتى تتمكن آلاف العائلات المتبقية من الحصول على اجابات قبل فوات الأوان. كان يريدنا غازي ان نكمل المسيرة، كل منا من خلال دوره من اجل هذه القضية وان اللجنة الدولية للصليب الاحمر لن تخذله.

ندعو السلطات إلى عدم خذله ايضاً، والى تشكيل آلية تعمل على كشف مصير المفقودين. غازي، سنشتاق إلى ابتسامتك اللطيفة، سنشتاق إلى كلماتك المشجعة، سنشتاق اليك يا صديقنا العزيز».

ثم حمل نعش عاد مجدداً وانطلق في موكب إلى قريته الدليبة في المتن.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت الكثير من التعليقات ونشر الصور لغازي عاد بعد انتشار خبر وفاته. وحيّا كثيرون وقفاته ولو على كرسي في مواجهة النظام الأمني دعماً لكشف مصير المعتقلين والمختطفين اللبنانيين في سوريا يوم كان يخشى كثر ذكر اسمائهم.

ونعى الرئيس ميشال عون غازي عاد قائلاً: «يغيب اليوم غازي عاد بالجسد، لكنه يبقى حاضراً بدفاعه عن حقوق كل انسان، ونضاله لأجل كل مفقود ومغيّب».

بدوره، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «استرح يا غازي في خلود الرب، أما نحن فما دمنا أحياء لن نستكين في متابعة ملف المعتقلين في السجون السورية».

اما النائب وليد جنبلاط فقال عبر «تويتر»، «وداعاً يا غازي عاد… وداعاً لضمير المفقودين في السجون السورية».

بدوره، غرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قائلاً «غازي عاد رفيق درب ما انتهى».