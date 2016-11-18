﻿ناشطون «يرثون» ريف حماة الشمالي… ويستنفرون الفصائل بعد تقدم النظام

حماة ـ «القدس العربي»: بعد استعادة النظام لكثير من المناطق التي فقدها في ريف حماة الشمالي أطلق ناشطون حملات إعلامية تحض الفصائل على وقف تقدم النظام المتسارع في الريف الحموي، واعتبر الناشطون أن الأمر لا يتوقف عند استعادة النظام للمناطق التي خسرها خلال معركة «مروان حديد» بل يتعداه إلى تهديد حقيقي لريف إدلب الجنوبي من خلال الوصول لمدينة مورك الاستراتيجية.

الناشط الإعلامي في مركز حماة الإخباري عبيدة أبو خزيمة تحدث لـ «القدس العربي» عن تفاصيل تقدم النظام وقال: تمكن النظام من السيطرة على معان وصوران، والتقدم شمال الأخيرة ليسيطر على كل من تل بزام وحاجز السريتل وحاجز لحايا وحاجز البشائر».

وعن أهمية تلك المناطق التي تمكن النظام من استعادتها يقول عبيدة أبو خزيمة «وتأتي أهمية هذه المناطق لأنها تجعله يقترب أكثر من مدينة مورك التي سيحاول جاهداً السيطرة عليها، وبالتالي بناء خطوط دفاعية في قلب المناطق التي يسيطر عليها الثوار، ومحاولة الوصول إلى ريف إدلب الجنوبي، واستعادة المناطق التي سيطر عليها الثوار خلال معركة مروان حديد، وتأتي أهمية مورك كونها تشرف على ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وتعتبر من أهم المدن التي يسيطر عليها الثوار، فهي تقع على الاوتوستراد الدولي حماة – حلب ونقطة بداية للتوجه نحو إدلب».

ويقول الناشط أنس الحموي عن تطور الوضع في ريف حماة: هناك تقدم للنظام متساريع حيث تمكن الأخير من استعادة نقاط دون اي مقاومة تذكر، وهناك تخاذل من كبرى الفصائل حيث لا تجد غير كتائب محلية تقف في وجه هجوم النظام.

ويضيف «من يتحمل مسؤولية تقدم النظام بالدرجة الأولى هما جبهة فتح الشام وأحرار الشام كونهما أكبر الفصائل، وايضاً تعتبر الأولى هي من انضوى تحتها جند الأقصى الذي حرر أغلب مناطق ريف حماة والثانية مسؤولة لأنها قاتلت جند الأقصى ولم تشغل مناطق رباطه على قوات النظام».

ويذهب الناشط إلى أن الوضع «لا يتحمل الفرقة والخلافات فالنظام يبدو مصمماً على الوصول إلى مدينة مورك المهمة، وفي سقوطها تهديد للريف الإدلبي، فعلى الفصائل تحمل مسؤوليتها والمبادرة للوقوف في وجه النظام».

وعن كيفية مواجهة هذا الواقع الميداني قال النقيب مصطفى معراتي قائد القطاع الشمالي في جيش العزة «ربما سيتمكن النظام من الوصول لمدينة مورك اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه لكن سنتصدى بكل ما نملك من قوة ولن يكون هذا إلا بالتوحد».

داعياً لرص الصفوف «فلا بد من الوحدة وتوحيد الصف وتشكيل غرفة عمليات لكل الفصائل في ريف حماة والتصدي لتقدم النظام». ولا يستبعد النقيب معراتي خلال حديثه مع «القدس العربي» تمكن النطام من تحقيق اهدافه «فالنظام يتقدم وإن بوتيرة أقل سرعة، لكن هذا لا يطمئن فالطائرات الروسية تمهد للنظام، وتتبنى سياسة الأرض المحروقة». معتبراً ان الخلافات بين الفصائل هي التي تنعش وتساعد النظام في حربه «النظام يستفيد من اقتتال الفصائل لأن هذا يشكل له فرصة سانحة لكي يتوسع».

ويقول القيادي أبو همام الشامي الذي ينتمي لإحدى الجماعات الجهادية التي بايعت فتح الشام مؤخرا «الأمر خطير وللأسف هناك تخاذل من كثير من الفصائل التي تقع على عاتقها مسؤولية التصدي بقوة لقوات النظام، الأمور باتت واضحة ويبدو أن العمل على مدينة حماة خط أحمر لا يسمح به الداعم، والآن هناك غرف عمليات لكن ليس همها المناطق التي يحيط بها الخطر من كل جانب فعلى الفصائل ان تكشف من بات يتلاعب على حساب دماء الشهداء ولقمة الفقراء».

واعتبر القيادي «أن الواقع الميداني يسير باتجاه الخطر فإذا تمكن النظام من الوصول لمورك هذا يعني أن ضغطه العسكري على إدلب بات قاب قوسين أو أدنى فلا بد من عمل عسكري حقيقي يستهدف النظام في عقر داره وأن يكون هذا العمل بالتزامن مع عمل في حلب».