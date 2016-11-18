﻿حرب 2014 وأنفاق غزة لا تزال تقض مضاجع إسرائيل

الناصرة – «القدس العربي» : بسبب فشلها في تحقيق مبتغاها لا يزال عدوان صيف 2014 على قطاع غزة الذي تطلق عليه «الجرف الصامد « يشغل إسرائيل حتى اليوم. وكشف فيها أمس أن ما يعرف بـ «مراقب الدولة» قد وضع مسودة تقرير جديد يتهم فيها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بإخفاء معلومات عن مجلسه الوزاري المصغر.

وقدم مراقب الدولة يوسف شبيرا أمس تقريره حول أنفاق غزة لرئيس الحكومة وهو يتضمن انتقادات حادة لرئيس الوزراء ووزير الأمن وقتها موشيه يعلون. وتنقل صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر عليا قرأت مسودة التقرير قولها إنه يشير لعدم قيام الحكومة ببحث موضوع الأنفاق وإخفاء معلومات حساسة حولها عن الوزراء.

وتقول هذه المصادر إن مراقب الدولة تبنى موقف وزير التعليم نفتالي بينيت الذي ادعى وقتها أن الحكومة لم تبحث بعمق خطر الأنفاق قبيل وخلال العدوان على غزة في صيف 2014. وتؤكد هذه المصادر أن نتنياهو استخف بتهديد الأنفاق ولم يأمر ببلورة أي خطة عملياتية لمواجهتها. وبالنسبة للجيش فقد جاء تقرير المراقب مخففا مكتفيا بالقول إنه كان على هيئة الأركان أن تلح على وزير الأمن ورئيس الوزراء من أجل عقد اجتماعات خاصة بتهديدات أنفاق غزة.

وتابعت الصحيفة «أن مراقب الدولة أعلن أن الجيش أخفى عن المجلس الوزاري المصغر دلالة قصف الأنفاق مما تسبب بتأخير العثور عليها ومعالجتها مما عرض حياة الجنود الذين دخلوا أراضي غزة للخطر. وأمهل مراقب الدولة رئيس الحكومة والوزراء عشرة أيام للرد على التقرير قبل عرضه على الرقابة العسكرية ونشره على الملأ.

وتحذر المعارضة من قيام نتنياهو بممارسة ضغوط على مراقب الدولة لمنع نشر التقرير المربك. وترجح صحيفة «هآرتس» أن من شأن هذا التقرير الذي سينتقد أداء المجلس الوزاري السياسي – الأمني خلال عدوان الجرف الصامد، أن يحدث عاصفة سياسية ويزيد من التوتر بين أعضاء الحكومة.

وفي حديث لصحيفة «هآرتس»، قال مسؤول إسرائيلي

رفيع إن التقرير «السري جدا» يمتد على 550 صفحة، ويتألف من أربعة فصول – مواجهة تهديد الأنفاق في قطاع غزة، وعملية اتخاذ القرارات على المستوى السياسي، وأداء المجلس الوزاري المصغر قبل وخلال العملية العسكرية، وجاهزية الجبهة الداخلية ومدى تطبيق توصيات لجنة تيركل، التي فحصت ملاءمة النشاط العسكري مع القانون الدولي خلال الحرب.

وتم إرسال النص شبه النهائي الى قسم تأمين المعلومات في الجيش، والمسؤول عن الأمن في الجيش، من أجل فحص ما إذا كان يتضمن تفاصيل لا يمكن كشفها حتى أمام لجنة مراقبة الدولة واللجنة الفرعية للاستخبارات في لجنة الخارجية والأمن بسبب حساسية المعطيات فيه.

وبعد نشر النص النهائي للتقرير، ستقرر هذه اللجان أي الأجزاء في التقرير يمكن إزالة السرية عنها ونشرها للجمهور.

وأجرى مكتب المراقب، أمس، اتصالا مع الشخصيات المذكورة في التقرير من أجل تنسيق موعد تسليم النص شبه النهائي لهم. ومن بين الشخصيات التي ستتسلم التقرير، رئيس الحكومة نتنياهو، وزير الأمن السابق موشيه يعلون، ورئيس الأركان السابق بيني غانتس، ووزير الأمن ليبرمان الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال الحرب، ووزير التعليم نفتالي بينت، ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، والنائبة تسيبي ليفني التي شغلت خلال الحرب منصب وزيرة القضاء، والنائب يئير لبيد الذي شغل في حينه منصب وزير المالية، وكذلك عدد من ضباط جيش الاحتلال.

وكان المراقب قد نشر في مايو/ أيار الماضي، مسودة التقرير التي تم فيها توجيه انتقادات شديدة الى ثلاثة مسؤولين كبار، نتنياهو، ويعلون وغانتس. وكتب في المسودة ان الثلاثة أداروا غالبية خطوات الحرب لوحـــدهم، من خلال إقصاء المجلس الوزاري وإخفاء قسم كبير من التفاصيل عن بقية الوزراء. كما كتب في التقرير بأنه تم عرض موضوع الأنفاق قبل عدة أشـــهر من الحرب بشكل عام فقط. كما تم توجيه الانتقاد لعدم الاستعداد وطرح خطط عسكرية كافية لمواجهة تهديد الأنفاق الهجومية الممتدة الى إســـرائيل.

وتسبب نشر ما تم تسريبه من مسودة التقرير، في مواجهة حادة بين الوزراء ، خاصة بين رئيس الحكومة نتنياهو والوزير يعلون، من جهة، والوزير بينت من جهة أخرى. ورفض نتنياهو ويعلون الانتقادات، وهاجما المراقب شخصيا. أما بينت فقد اعتبر التقرير انه يعزز مواقفه الناقدة خلال العدوان على غزة، وفي الفترة اللاحقة. ومن المتوقع أن يؤدي نشر التقرير النهائي الى استئناف المواجهة بين وزراء الحكومة، وزيادة التوتر داخل الائتلاف الحاكم. يذكر أن «الجرف الصامد» استمر 51 يوما رغم محاصرة مصر لغزة واختلال موازين القوى بين جيش الاحتلال وبين المقاومة الــفلسطينية في غزة التي كبدته 71 جنديا قتيلا وأصابت نحو 700 جــندي آخرين. كما نجحت المقاومة الفلسطينية من النيل من هيبة الـــجيش والدولة بنجاحها باستهداف مطار اللد الدولي والعمق الإســرائيلي مــدة زمنية طويلة وبنجاحها بمباغتة عدوها بالأنفاق وبعملية كوماندوز بحرية جــريئة وصفها معلقون إسرائيليون بأنها عملية تنم عن تفكير خلاق خــارج الصندوق فيما تورط الــجيش بالجمود».