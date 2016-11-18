﻿مجلس الأمن يجدد ولاية فريق التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا سنةً أخرى

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً مساء الخميس يحمل الرقم 2319 لتجديد ولاية «آلية التحقيق المشتركة» المكلفة بالتحقيق في المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مدة سنة إضافية.

وقد اعتمد القرار الجديد الذي يدين أيضاً استخدام الغازات الكيميائية السامة كسلاح في النزاع السوري ويحصر مسؤولية داخل سوريا، لكن القرار يشجع الفريق على إشراك الدول الإقليمية ذات الصلة في السعي للتوصل للحقائق بما في ذلك تحديد تورط الفصيلين المصنفين على أنهما إرهابيان «تنظيم داعش» و»جبهة النصرة» وأي جهة أخرى متورطة في استخدام الأسلحة الكيميائية. كما شجع الفريق التعاون مع لجنة 1540 المعنية بعدم الانتشار وكذلك لجنة العقوبات المكلفة بمتابعة أنشطة القاعدة و»داعش». كما كلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير دوري حول أعمال الفريق مرة كل 60 يومًا.

وقد أكدت سامانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة، بعد التصويت على أن عمل الفريق لم ينته بعد وعليه أن يتابع جهوده لتحديد المسؤولية في استخدام الأسلحة الكيميائية بما أنه الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الفاعلين. وقالت إن من إيجابيات عمل الفريق أن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائة قد انخفضت كثيراً في الـ15 شهراً الأخيرة. وقالت إن مسؤولية مجلس الأمن لا تنتهي بمعرفة من المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية بل تتعداه إلى بقاء المجلس موحداً كي يدفع الفاعلون ثمناً لجرائمهم.

المندوب الروسي نيكولاي سافرانكوف قال إن القرار جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين بلاده والولايات المتحدة. وقال إن الفريق يجب أن يعمل بحيادية كاملة وإن بلاده وجدث ثغرات فنية وإجرائية كثيرة في التقرير الأخير. وقال إن الولاية الجديدة تعطي الفريق فرصة للاتصال بدول الإقليم لتحديد مدى استخدام «داعش» و «النصرة» الأسلحة الكيميائة.

ويتكون الفريق من ثلاثة خبراء أشرفت على تشكيله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وكلف بمهمة محددة وهي التعرف على الأشخاص والهيئات والكيانات والميليشيات والحكومات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تسع حالات محددة كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2252 في آب/أغسطس 2015. وقد تمكن فريق التحقيق من تحديد المسؤولية في أربع حالات ولم يتمكن من تحديد هوية الفاعلين في الحالات الخمس الأخرى. وكانت فرجينيا غامبا، رئيسة الفريق، قد أعلنت أمام مجلس الأمن في تقريرها الأخير يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن الفريق استطاع تحديد المسؤولية في حوادث أربع من تسع حالات خضعت للتحقيقات:

- ما حدث في قميناس في 16 آذار/ مارس عام 2015، هو من عمل مروحية تابعة للقوات المسلحة العربية السورية أسقطت عبوة من ارتفاع عال لتصطدم بالأرض وتطلق مادة سامة؛

- حادثة تلمنس في 21 نيسان/أبريل 2014، وسرمين 16 آذار/مارس 2016، وقميناس 16 آذار/مارس 2015، انخرطت القوات المسلحة العربية السورية في استخدام الكلورين كسلاح. ويعتقد الفريق أن هذه الهجمات تمت باستخدام مروحيات تابعة للكتيبة الثالثة والستين.

- تنظيم «داعش» كان مسؤولاً عن استخدام خردل الكبريت في بلدة مارع شمال حلب في 21 آب/أغسطس عام 2015».

ولم تحسم آلية التحقيق المشتركة الوضع المتعلق بحادثتين وقعتا في كفر زيتا في 18 نيسان/أبريل 2014، وبنش في 24 آذار/مارس 2015.