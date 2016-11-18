﻿فرانسوا فيون يخلط الأرواق ويتصدر آخر مناظرة وسط تلاشي فرص ترشح ساركوزي للدور الثاني

باريس ـ «القدس العربي» : قلب فرانسوا فيون رئيس الحكومة السابق الطاولة على جميع منافسيه، في مناظرة أمس الثالثة والأخيرة بين مرشحي اليمين والوسط للانتخابات التمهيدية المرتقبة يوم غد الأحد. وأفادت استطلاعات الرأي أن فيون كان الأكثر إقناعا من بين المرشحين السبعة بمن فيهم نيكولا ساركوزي وألان جوبيه. وحسب استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «ايلاب» فإن فيون كان مقنعا بنسبة ٪33 من المشاهدين، يليه ألان جوبيه بنسبة ٪32 ونيكولا ساركوزي بـ٪18، كما كشف استطلاع الرأي أن «فيون» كان الأفضل في المناظرة بالنسبة لـ٪39 من مناصري اليمين والوسط الفرنسي، مقابل ٪26 فقط للرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وكانت كل استطلاعات الرأي الأخيرة أفادت أن فرانسوا فيون يحتل المرتبة الثالثة، وراء كل من ساركوزي وجوبيه.

وبدأت المناظرة بين المرشحين حول الملفات الدولية، وعبروا كلهم عن تحفظهم على فوز دونالد ترامب باستثناء فريديريك بواسون المرشح المحسوب على اليمين المسيحي

الدومقراطي، الذي رحب بشدة بالادارة الأمريكية الجديدة.

وقال فيون إن فوز ترامب يعتبر «فرصة من ذهب لا تعوض بالنسبة لفرنسا وللاتحاد الأوربي من أجل لعب دور قيادي على الساحة الدولية، لأن أمريكا مع ترامب ستنكفئ على نفسها» ودعا إلى « إنشاء أوروبا قوية على أسس جديدة». أما ألان جوبيه فأشار إلى أن ترامب بدأ يتراجع عن بعض التصريحات المثيرة للجدل. وانتخابه «يحتم علينا أن نسائل أنفسنا كدولة فاعلة على الساحة الدولية، كيف يجب التعامل معه في المرحلة المقبلة».

أما في ما يخص الملف السوري، والتقارب الروسي الأمريكي بعد فوز ترامب، فقد أكد فيون أنه يجب تكوين «حلف قوي مع روسيا …ويجب ألا نترك الروس والأمريكيين يتصالحون فوق رؤوسنا» وأضاف فيون إنه يعتبر «دحر تنظيم الدولة الإسلامية أهم من رحيل بشار الأسد» في الوقت الراهن وحذر مما وصفه «إبادة مسيحيي الشرق». أما جوبيه فرفض فكرة «إرسال قوات على الأرض» و ذهب في اتجاه فيون معربا عن خشيته من التنظيمات الإرهابية التي «تهدد الأمن العالمي». أما ساركوزي فقد وصف بشار الأسد بـ«السفاح» الذي «لا يمكنه أن يكون له أي دور في سوريا مستقبلا».

ولم تكن بعض الملفات موضع خلاف بين المرشحين، وحظي ملف انضمام تركيا للاتحاد الأروبي بالاجماع، وشن كل من فيون وجوبيه وساركوزي هجوما لاذعا على الرئيس التركي رجب أردوغان واتهموه بممارسة سياسة «التسلط، وتقييد الحريات» اعتبر ثلاثتهم أن»لا مكان لتركيا حاليا في الاتحاد الأوروبي بسبب سياسة أردوغان العدائية».

ورأى مراقبون أن الحوار كان فاترا في مجمله، لأن المرشحين السبعة، أرادوا تجنب ارتكاب «أخطاء قاتلة» في ثالث وآخر حوار قبل التصويت. لكن فرانسوا فيون، تمكن من قلب النتيجية لصالحه بعدما انتقد بشدة مذيع القناة الثانية، دافيد بيجداس، الذي اتهمه بالمرور «مرور الكرام» على ملفات داخلية تهم الفرنسيين، مثل « الصحة والتعليم والزراعة والصناعة وسياسة الضرائب» كما استهجن فيون عدم منح المرشحين الوقت الكافي للحديث وشرح برامجهم الانتخابية.

وبدا ساركوزي متوترا منذ البداية وانفجر غاضبا وصائحا في وجه المذيع بيجاداس، حين سأله الأخير عن اتهامات رجل الأعمال اللبناني، زياد تقي الدين، حول مزاعم تسلمه حقائب مليئة بالأموال من نظام القذافي لتمويل حملته الانتخابية. واستهجن ساركوزي هذا السؤال قائلا «إنه عار أن تسألني هذا السؤال…حول اتهامات من طرف رجل أفاك، تمت إدانته مرات عدة بالتشهير». وبعد هذه الحادثة، انخفض منسوب التوتر وعاد ساركوزي للاجابة على مواضيع النقاش بشكل طبيعي، وحاول في كل مداخلاته أن يبرز بمظهر القيادي المتمرس، ويذكر من حين لآخر أن منافسيه كانوا في وقت من الأوقات في حكومته عندما كان رئيسا للجمهورية مابين 2007 و2012.

أما ألان جوبيه فكانت إجاباته معتدلة في مجملها، وفسر المحلل السياسي كريستوف باربييه، ومدير مجلة «ليكبريس قائلا «لقد أراد الحفاظ على صدراة السباق، ولم يرد الدخول في جدال أو مناوشات مع منافسيه، قد تفقده أصواتا ثمينة».

ويعتبر جوبيه من بين المرشحين الأقلاء في اليمين الذين لم يستغلوا مواضيع الهوية والإسلام والهجرة من أجل استمالة أصوات الناخبين، بل عمد إلى الدعوة إلى مصالحة الفرنسيين، والتعايش فيما بينهم، واستعمل مفهوم «الهوية السعيدة».

أما باقي المرشحين الآخرين، فقدموا عرضا باهتا مقارنة بالثلاثي ساركوزي وفيون وجوبيه، باستثناء ناتالي سيسكو موريزيه القيادية الشابة التي قدمت برنامجا مكتملا، وحظيت تدخلاتها باحترام منافسيها.

وغداة الحوار واستطلاعات الرأي التي أوضحت تفوق فرانسوا فيون لأول مرة على منافسيه، عبر هذا الأخير صباح أمس عن «خشيته من تزوير الانتخابات». يذكر أن الانتخابات التي جرت في 2012 لانتخاب رئيس جديد لحزب اليمين، شهدت خروقات كبيرة وكانت المنافسة على أشدها وقتئذ بين فرانسوا فيون وجان فرانسوا كوبيه، انتهت بفوز الأخير في ظروف غابت فيها الشفافية.

وتجري الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية يوم غد الأحد، فيما الدورة الثانية ستجري في 27 تشرن الثاني/ نوفمبر الجاري. والتصويت متاح لجميع الفرنسيين بشرط تسجيل الناخب على القوائم الانتخابية، ودفع مبلغ رمزي يقدر ب2 يورو. وسيشارك في الاقتراع ما بين مليونين وستة ملايين ناخب سيصوتون في أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع، في كل ربوع البلاد.