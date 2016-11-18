﻿طرف واحد فقط

ثلاثة تطورات هامة جدا حدثت في هذا الاسبوع في سوريا. وهي تشكل معا شيئا واحدا: مراقبو الأمم المتحدة عادوا إلى مواقعهم في الجانب السوري من هضبة الجولان، حاملة الطائرات التابعة للأسطول الروسي وصلت إلى شواطيء سوريا، والقوات المتحالفة للاسد وروسيا وحزب الله وإيران والمليشيات الشيعية (من العراق وافغانستان وباكستان) بدأت بهجوم لاحتلال حلب وادلب في شمال غرب الدولة.

كل هذه التطورات تتعلق بالتغيير البطيء، لكن المنهجي، بالحرب الاهلية السورية التي تستمر منذ خمس سنوات ونصف: نظام بشار الاسد يزداد قوة. الدولة الإسلامية في العراق وسوريا تتفكك، ومجموعات المتمردين الاخرى تضعف. روسيا تزيد من تعزيز مكانتها. والولايات المتحدة في الفترة الانتقالية بين الرؤساء تفقد المزيد من مكانتها في الساحة، التي كانت في الأصل ضعيفة. والاستقرار والهدوء على حدود إسرائيل في هضبة الجولان في ازدياد.

بعد غياب دام عامين، وبموافقة حكومة إسرائيل وسوريا، عاد 127 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة، من جيوش فيجي ونيبال، إلى معسكر الفاروق في الجانب السوري من هضبة الجولان. وبعد بضعة اسابيع سينضم اليهم 20 مراقبا آخر. متحدث بلسان الأمم المتحدة قال إن «القوة ستنفذ مهماتها طالما أن الوضع الامني يسمح بذلك».

«أوندوف»، وهي اختصار «قوة المراقبين وفصل القوات التابعة للامم المتحدة» أقيمت بناء على قرار مجلس الامن من العام 1974 بعد انتهاء حرب يوم الغفران.

ومهمة القوة هي مراقبة تنفيذ الاتفاق (الذي يشمل منطقة منزوعة السلاح، خصوصا في الطرف السوري، حظر الطيران وغيره)، ويتم تجديد هذا الامر سنويا. وفي الذروة كانت القوة تشمل آلاف الجنود من دول كثيرة في العالم ـ اوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية والمحيط الهاديء. عندما نشبت الحرب الاهلية واجهت القوة صعوبة في أداء مهامها.

وأعلنت دول عن اخراج جنودها خوفا على حياتهم، ومن تبقى وجد صعوبة في تنفيذ المهمات بسبب المعارك بين الجيش السوري وبين المتمردين على انواعهم.

قبل حوالي سنتين سيطرت مجموعات متمردين ـ الاكبر من بينها جبهة النصرة التابعة للقاعدة ـ على معظم مناطق الحدود مع إسرائيل، وتحرشت بجنود الأمم المتحدة. ذروة الاحداث كانت عندما خطف رجال النصرة 40 جنديا فيجيا تابعين للامم المتحدة وقاموا باحتجازهم كرهائن مدة اسبوعين. وفي اعقاب ذلك ترك 70 جنديا من الفلبين مواقعهم. وفي نهاية المطاف تم اطلاق سراح الرهائن.

في الجمعية العمومية للامم المتحدة تقرر اخلاء المراقبين من سوريا بالتدريج ونقلهم إلى إسرائيل. ولكن بدون التواجد ايضا نجحت إسرائيل في الحفاظ على الهدوء النسبي على الحدود، باستثناء بعض القذائف العشوائية التي أطلقت في معظمها من قبل جيش الاسد. وقد فعلت ذلك بحكمة. والفضل يعود هنا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون وبديله الحالي افيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الاركان غادي آيزنكوت وجميع رؤساء الاجهزة الامنية.

السياسة الإسرائيلية تدمج بين التهديدات المموهة والعلنية تجاه المتمردين في حال حاولوا المس بسيادة إسرائيل، اضافة إلى الحديث مع أبناء القرى المعتدلين بالقرب من الحدود والذين يحصلون على المساعدات الإنسانية. وايضا تقوم إسرائيل باستيعاب آلاف المصابين في المستشفيات الميدانية التي أنشئت في الجانب الإسرائيلي من الحدود. واذا تطلب الامر فهي تقوم بعلاجهم في المستشفيات في الشمال ولا سيما في صفد. وقد تمت تغطية هذه السياسة بوسائل عقابية مدروسة من خلال القصف ردا على اطلاق القذائف الخاطئة نحو إسرائيل. ويمكن أن يكون الامر الابرز لهذه السياسة هو القصف الذي يُنسب لسلاح الجو الإسرائيلي لمخازن السلاح ونقله من إيران عن طريق سوريا إلى حزب الله في لبنان. ولم تعترف إسرائيل أبدا بالمسؤولية عن القصف الذي نُسب اليها في وسائل الإعلام الاجنبية (وتسريبات الادارة الأمريكية) باستثناء اعلان لنتنياهو بأن إسرائيل قصفت في سوريا. وحسب تقارير وسائل الإعلام، الحديث يدور عن عشرات عمليات القصف في السنوات الثلاث الاخيرة. ويمكن أن يكون العدد مبالغا فيه، لكن يمكن القول إنه كان بين 10 ـ 20 عملية قصف على الاقل.

خطوات اخرى قامت بها إسرائيل حسب تلك التقارير أدت إلى تعزيز الهدوء في الحدود، التي كانت عمليات سرية وقصفا من الجو، وإسرائيل لم تعلن ايضا عنها، ضد نشطاء حزب الله ومنظمات فلسطينية حاولت اقامة بنى تحتية ومواقع قرب الحدود، من اجل الخروج من هناك وزرع العبوات ضد جنود الجيش الإسرائيلي واطلاق الصواريخ على قرى هضبة الجولان. وقد تمت هذه المحاولات بناء على توجيه قائد قوة القدس في إيران، الجنرال قاسم سليماني، وبتنفيذ من حزب الله.

في هذه العمليات قتل جنرال إيراني وجهاد مغنية ابن «وزير الدفاع» في حزب الله عماد مغنية، الذي قتل في دمشق في العام 2008. وايضا قتل سمير القنطار، القاتل الدرزي لعائلة هران من نهاريا، والذي عاد إلى لبنان وانضم لحزب الله بعد اطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي.

عودة المراقبين إلى الجانب السوري من الهضبة تشير إلى أن الأمم المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن الهدوء في الحدود سيزداد أكثر فأكثر، رغم أنه يجب وضع ملاحظة تحذير: لا يتوقع انتهاء الحرب السورية قريبا، والهدوء ليس سلاما أبديا. الخطر ايضا هو أن تكون حوادث اطلاق نار في المستقبل، سواء بالخطأ أو محاولات تنفيذ عمليات.

التحالف غير المقدس

حاملة الطائرات ادميرال كوزنيتسوف ـ الوحيدة التي لدى الاسطول الروسي ـ وصلت قبل بضعة ايام إلى شرق البحر المتوسط، أمام شواطيء سوريا، بعد رحلة طويلة لم تسمح دول الناتو لها بأن ترسو في موانئها. في الرحلة الاستفزازية عن طريق القناة الانجليزية لاماش، كانت ترافقها سفينة صواريخ. ووصولها هو زيادة حقيقية لـ 40 في المئة من القوة الجوية للجيش الروسي في سوريا. وتوجد على متن الحاملة 15 طائرة قتالية من نوع ميغ 29 وطائرات قصف من نوع سوخوي و10 مروحيات. وهي تضاف إلى 40 طائرة قتالية و40 مروحية موجودة في مطارات الشاطيء السوري، معقل الطائفة العلوية التي يعتمد عليها النظام. وهذا اضافة إلى المدمرات الاستراتيجية التي تقلع من مواقعها في شبه جزيرة القرم للمهمات الهجومية.

القوة البحرية الروسية في سوريا تشمل في الحاصل العام 8 كاسحات، سفن حربية وصواريخ، وهي جاهزة، اضافة إلى الحلفاء من إيران وحزب الله وجيش الاسد للمعركة الحاسمة في حلب وبعد ذلك في ادلب. وحسب التقارير الاجنبية، الطائرات الموجودة على حاملة الطائرات بدأت بالهجوم، وقد تحطمت طائرة من نوع سوخوي اثناء هبوطها.

الاستراتيجية التي تتداخل مع هذا التحالف غير المقدس تهدف إلى حسم المعركة ضد المتمردين واعادة حلب، المدينة الثانية في حجمها في سوريا، إلى سيطرة النظام من خلال استخدام القوة الزائدة والقصف الذي لا يميز ويضر، بشكل مقصود بالسكان المدنيين. وكجزء من هذه الاستراتيجية تقوم الطائرات الروسية والسورية بالقصف المتعمد للمستشفيات في حلب، وهذه الطريقة تُذكر بالحرب التي قام بها بوتين في الشيشان في بداية العقد الماضي.

وما يحدث هذا الاسبوع في حلب وادلب يبدو أنه مقدمة للمعركة الشديدة المتوقعة في الايام أو الاسابيع القادمة.

الادارة الأمريكية عادت واتهمت روسيا في هذا الاسبوع بارتكاب جرائم حرب في سوريا. وحتى لو كان هذا الامر صحيحا، رغم الفرق بين الامرين، فإنه يصعب على واشنطن تقديم النصائح الاخلاقية ـ هذا الاسبوع قالت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إن الولايات المتحدة نفذت جرائم حرب في افغانستان. واستنادا إلى معطيات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان المختلفة، قتل في الحرب الاهلية السورية بين 300 ـ 400 ألف انسان.

وحسب «المركز السوري لحقوق الانسان»، المعارض للنظام السوري، حوالي 90 ألف منهم لم يكونوا مشاركين في الحرب. والمجتمع الدولي صامت ومشلول وسيستمر في صمته حتى بعد سقوط آلاف القتلى في حلب. والمعطى الاكثر زعزعة هو أن حوالي نصف المواطنين في سوريا، 10 ملايين، هم لاجئون أو بدون مأوى ومشردون في بلادهم، الامر الذي لا يُذكر تقريبا. والحرب في سوريا تؤكد مجددا، كما حدث في بيافرا وكمبوديا ورواندة ومناطق اخرى، على ابادة شعب وجرائم ضد الإنسانية، لأن الإنسانية بدون ضمير.

استغلت روسيا تسامح اوباما، الذي هدد بالتدخل العسكري من اجل اسقاط الاسد بعد أن استخدم جيشه السلاح الكيميائي ضد المدنيين. ولكن في اللحظة الاخيرة وقبل دقائق من اصدار أمر اطلاق الصواريخ على دمشق، تراجع الاسد بعد أن حصلت روسيا على موافقة سوريا على تفكيك السلاح الكيميائي.

صحيح أن سوريا قد فككت 90 في المئة من سلاحها الكيميائي، الذي كان من الاكبر في العالم. ومنذ ذلك الحين بقي لديها كمية قليلة منه. والمستفيد الاكبر من ذلك كان إسرائيل: سوريا طورت السلاح الكيميائي من اجل الردع الاستراتيجي ضد السلاح الكيميائي الذي تعتقد أن إسرائيل تملكه.

الدقائق المصيرية في ايلول/سبتمبر 2014 كانت ايضا نقطة التحول في العلاقة بين القوتين العظميين. بوتين لاحظ ضعف وتردد اوباما، فقام بالدخول إلى شبه جزيرة القرم وضمها. وبعد سنة، في ايلول 2015، دخل الجيش الروسي إلى سوريا.

المعطيات الاحصائية تروي القصة بشكل افضل وتعكس التصميم أمام التردد. ومنذ حزيران/يونيو 2014 وإلى الآن، قام سلاح الجو الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة بـ 5.500 طلعة جوية في سوريا، ولا سيما ضد الدولة الإسلامية وبعضها ضد جبهة النصرة.

سلاح الجو الروسي قام خلال سنة واحدة بثلاثة اضعاف هذه الطلعات. معظمها ضد المتمردين المعتدلين الذين تدعمهم وتؤيدهم الولايات المتحدة والدول الغربية، وبعض هذه الطلعات كانت ضد المنظمات الجهادية.

أهداف بوتين

من خلال الرسم بالكلمات تحدث آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، عن تواجد روسيا المكثف في سوريا، حيث أكد على أن «الجار الجديد جاء إلى حينا ليس فقط من اجل استئجار شقة، بل لبناء فيلا». أي أن الحديث يدور عن تواجد دائم وتصميم على تحقيق الاهداف.

ديختر زار في الاسبوع الماضي روسيا مع ثلاثة اعضاء آخرين ـ ايال بن رؤوبين من المعسكر الصهيوني، وروبرت التوف من إسرائيل بيتنا وعليزا لافي من يوجد مستقبل ـ وحلوا ضيوفا على لجان الخارجية والدفاع التابعة للدوما ومجلس الفيدرالية. وبناء على هذه المحادثات توصل ديختر إلى استنتاجات حول موقف روسيا من سوريا والشرق الاوسط، الذي ليس مريحا دائما لإسرائيل ولا يتلاءم مع مصالحها:

٭ يجب أن يبقى الاسد في السلطة لأنه الوحيد القادر على خلق الاستقرار في سوريا.

٭ الإيرانيون هم قوة حيوية من اجل الاستقرار في سوريا وفي المنطقة. ولا توجد لروسيا أي مشكلة في ذلك. وتعتقد موسكو أن الاتفاق النووي الذي تحقق سيساهم في تهدئة الوضع.

٭ سيتم تحرير حلب من سيطرة المتمردين (روسيا تنفي أنها تقوم بقصف سجاد أحمر، وتؤكد على أن القصف انتقائي كما تفعل إسرائيل).

٭ روسيا تتحفظ من الدول الاوروبية التي تملصت من مسؤولية مساعدة الدول العربية في الشرق الاوسط من اجل الاستقرار.

٭ روسيا لن تتردد في فرض خطوات على دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، من اجل المصالح الروسية.

وعلى الرغم من احترام روسيا لإسرائيل، إلا أن ديختر اعترف أنه عند الوصول إلى لب المسألة، فإنه توجد فجوة كبيرة بيننا وبين روسيا بشكل مقلق. موقفنا من إيران كدولة إرهاب يختلف عن موقف روسيا. فهي تنظر إلى حزب الله بشكل ايجابي وتمنح الغطاء للمليشيات الشيعية في العراق وسوريا وتتجاهل جرائم نظام الاسد ضد أبناء شعبه.

بكلمات اخرى، في الامور الاقليمية والامنية لا تراعي روسيا إسرائيل. وقد قيل في هذا الاسبوع إن روسيا وإيران تجريان مفاوضات حول صفقة ضخمة بمبلغ 10 مليارات دولار تشمل بيع دبابات وطائرات حربية متقدمة وصواريخ واجهزة استخبارية متطورة وما أشبه. هذا رغم موقف إسرائيل ورغم ذهاب رئيس الحكومة اربع مرات إلى روسيا في السنة الماضية، حيث التقى مع بوتين وأجرى معه محادثات هاتفية كثيرة. ويزعم نتنياهو أن العلاقة بين الدولتين جيدة جدا بفضل علاقته الشخصية مع بوتين.

الهدف من هذه الاتصالات هو منع الاحتكاك أو التورط مع روسيا في سوريا. لذلك أقيم جهاز التنسيق العسكري بين الدولتين. وإسرائيل مستعدة لتجاهل دخول الطائرات الروسية إلى الاجواء الإسرائيلية. ونتنياهو وليبرمان يزعمان أن حرية عمل إسرائيل في سوريا وتجاه حزب الله لم تتضرر، وأن بوتين يفهم مصالح إسرائيل الحيوية وخطوطها الحمراء. عضو الكنيست ديختر، وباستقامة كبيرة، يعترف أن التواجد الروسي في سوريا يضر بحرية عمل إسرائيل، حتى لو كانت عمليات روسيا العسكرية تتم في شمال سوريا بعيدا عن الحدود الإسرائيلية.

الحقيقة هي أنه في السنة الاخيرة، منذ أرسلت روسيا قواتها إلى سوريا، لم تكن هناك تقارير حول قصف سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا. وحقيقة اخرى هي أن وزارة الدفاع والاجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن السلاح الروسي المتقدم الذي تم ارساله إلى سوريا وصل ويصل إلى أيدي حزب الله. هذا رغم أن روسيا تؤكد بشكل دائم أنها لا تريد ذلك وهي تراقب السلاح الذي يتم اعطاؤه لجيش الاسد.

يوسي ملمان

معاريف 18/11/2016