﻿تجنيد الفتيات في «قوات سوريا الديمقراطية» في منبج هل أصبح ظاهرة؟

حلب ـ «القدس العربي»: بدا انخراط الفتيات العربيات في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية»، (قسد) أمراً مخالفاً للعرف الاجتماعي، ولا سيما أنه يحصل في منطقة تتميز بأنها محافظة اجتماعياً، وما يدعو للغرابة أخذ انخراطهن صفة الظاهرة بعد انتساب المئات منهن أخيراً إثر انحسار تنظيم «الدولة».

وتتميز منبج ريفاً ومدينةً بالطابع الريفي العشائري المحافظ حيث السلطة تأخذ صفة «الذكورية»، ولم تشذ فتيات منبج عن الحالة العامة رغم مساهمتهن الفعالة بالثورة، تقول المدرّسة مريم العلي من مدينة منبج «لكنّ مساهمتهن انحصرت في الجوانب المدنية كالتوعية، والصحة، والتعليم، ودعم المرأة اقتصادياً واجتماعياً» ولم تأخذ مشاركتها طابعاً عسكرياً. ولم تعرف منبج رغم طابعها المحافظ تشدداً وظلماً للمرأة، تقول رنا وهي طالبة جامعية لـ»القدس العربي»، «مارست المرأة المنبجية حقوقها مع المحافظة على تقاليد المجتمع، وتحاول قسد اللعب على وتر مهترئ عندما تتحدث عن الحريات».

وتلجأ «قسد» لطرق بسيطة تجذبُ من خلالها الفتيات لصفوفها، يقول الناشط الإعلامي محمد الحمود من مدينة منبج «النساء الكرديات يذهبن للقرى ويجتمعن بالنساء، ويحاضرن فيهن عن الحريات والمساواة وفق رؤية حزب العمال، ومن يقمن بهذه الجولات يتمتعن بقدرات ومهارات عالية في الإقناع».

يتابع محمد الحمود «ومن الطبيعي أن يجدن في ظلّ هذه الظروف آذاناً صاغية، وعقولاً تتقبل، وتقتنع بالخطاب» فكثير من الفتيات يعتقدن أن المجتمع سحقهن – ولا سيما فترة سيطرة تنظيم الدولة – بينما هن يستحققن أن يكون لهن منزلة أفضل تكون المرأة فاعلة فيها، وهذا ما توفره «قسد» لهن وفق زعمهن.

وينفي متابعون لهذا الشأن وصول انتساب الفتيات لدرجة الظاهرة، إذ يؤكدون أنها ما زالت تأخذ صفة «الفردية والشذوذ الطارئ على المجتمع» فيما يؤكد ناشطون ميدانيون خلاف ذلك، فيجزمون أن الأمر تحول لظاهرة، يقول الناشط محمد الخطيب «لا نملك أرقاماً محددة واضحة، ولكن المؤكد أنها كبيرة، وتصل الأعداد في منبج وريفها للمئات» ويُرجِعُ مراقبون الضبابية في الأرقام لتكتم الأهالي على انتساب بناتهم، وهذا دليل على الرفض الضمني لانتسابهن، تقول أم يمنى من مدينة منبج «الفتاة المنبجية متحررة لكن ليس بطريقة بنات قسد، ومن تورطن بقسد غُرِرَ بهن» ويذكر اختلاف عادات أهالي منبج عن سلوكيات قسد، فيندر أن تجد فتاة منبجية حاسرة الرأس خلافاً لقسد، ويذكر ناشطون أن ما يميز معظم بنات منبج المنتسبات لقسد ارتداءهن للحجاب».

ولعب تنظيم «الدولة» دوراً رئيساً في انتساب الفتيات لـ «قسد»، فقد مُنِعَت الفتياتُ من الذهاب للجامعة، واشترطت وجود المُحرم معها في مسافات لا تستلزم ذلك شرعاً، يقول الناشط محمد الخطيب «انتساب الفتيات ردة فعل على الواقع الذي فرضه تنظيم الدولة، فالفتاة تريد أن تقول إنها موجودة وقادرة على العطاء».

وتهدف «قسد» من عملية تنسيب الفتيات العرب لصفوفها تحقيق أمور خارجية وداخلية عدة، فانتساب الفتيات رسالة تقدمها قسد للمجتمع الدولي باعتبارها راعية للحرية والمساواة، يقول الخطيب «تعزف قسد على وتر الديمقراطية، وحماية المرأة، والدفاع عن حقوقها».

أما داخلياً فالهدف دخول المجتمع العربي، فما زالت الغالبية العربية تنظر لـ»قسد» باعتبارها ميليشيات مرتزقة، يقول الخطيب «قسد تريد دخول المجتمع، وربط هذا المجتمع بها، وتنسيب الفتيات والأطفال والشباب أفضل وأسهل طريقة لذلك، كما أنّ قسد تفتقد للعنصر البشري، والزخم الشعبي».

«ولا شكّ أنّ لانتساب الفتيات آثاراً خطيرة على المجتمع، تضاف للأفعال التي مارسها التنظيم»، يقول يوسف العلي. ويضيف: «انتساب الفتيات يقود للمزيد من صراعات الوجود، فهؤلاء سيواجهون الثوار القادمين لتحرير منبج» ويتوقع في حال تطورت الأمور أن يؤدي ذلك لردود فعل غير محسوبة من الأهالي، يتابع يوسف العلي:»معظم الأهالي بناتهم انتسبت رغماً عن إرادتهم».

ويذكر ناشطون أن فتاتين من القوات الكردية جئن بسيارة، وأخذن فتاة أقنعنها سابقاً بالانتساب من قرية حمام كبير شرقي مدينة منبج، وعندما حاول الأهل الوصول إليها منعوا بدعوى أنها انتسبت بإرادتها.

ويقول مصطفى حاج عبدالله رئيس مجلس أمناء الثورة في منبج لـ «القدس العربي»، «تواترت لنا أنباء انضمام بعض نساء ريف منبج لقسد، ورفض قسد تسليم الفتيات المخدوعات لأهاليهن عندما طالبوا بهن بذريعة الحرية».

وتتحدى «قسد» تقاليد المجتمع بشكل فظ، يتابع مصطفى: قسد قوة محتلة لا تبالي بالآثار السلبية لقراراتها على المجتمع، فهدفها تحقيق مشروعها وحسب» فيرى مصطفى أن ما تقوم به «قسد» يرقى لجريمة الخطف، ناهيك عن مخالفة ذلك للأعراف. وتكثر قصص الانتساب المرفوضة من قبل الأهل ومن ذلك فتاة من قرية الجات شمال منبج. وخفّت وتيرة الانتساب، ولاسيما البنات بالأسابيع الأخيرة نتيجة تقدم «الجيش الحر» باتجاه مدينة الباب، فالانتساب يرتبط بعامل الثقة بالاستمرارية.