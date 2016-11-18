﻿تونس تبدأ أولى خطواتها في تطبيق مسار العدالة الانتقالية

تونس – «القدس العربي»: في خطوة عملية هي الأولى في مسار العدالة الانتقالية، بدأت هيئة «الحقيقة والكرامة» في تونس الاستماع إلى ضحايا الاستبداد في جلسات علنية تكرس مبدأ الشفافية وتعتبر خطوة جديدة في تعزيز المصالحة بين التونسيين واستكمال المسار الديمقراطي في البلاد.

وخلال جلسة «تاريخية» عقدت مساء الخميس وحضرها سياسيون تونسيون وبعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية دولية وتغيّب عنها الرؤساء الثلاثة، قالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين «تونس لن تقبل بعد اليوم انتهاكات لحقوق الإنسان وتحقيق ذلك هو شرط رئيسي للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية».

وأضافت «هذا اليوم سيظل علامة فارقة نحتفي فيه بأبطال تونس وهذا الحدث ليس مهماً لتونس فقط، بل للعالم حيث نرى قوى الظلم والجريمة والقهر تنتشر وتمتد».

وتابعت بن سدرين «اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الضحايا وهذه الجلسات هي آلية لنعطي الضحية صوتاً طالما تم تكميمه»، مشيرة إلى أن «هذه الجلسات العلنية تهدف لتقديم المعلومات للمواطن وتوضيح الرؤية حول دولة الاستبداد التي لم تكن عادلة إلا في الظلم حيث لم تستثن من الظلم أية عائلة سياسية».

وخلال الجلسة التي عقدت في نادي «عليسة» (أحد رموز فساد عائلة بن علي)، قدم الباحث سام براهم شهادته بصفته أحد ضحايا التعذيب خلال حكم بن علي، مشيرا إلى أنه مستعد أن يغفر لجلاديه في حال اعترفوا فقط بذنبهم.

وكتب براهم لاحقاً على صفحته في موقع «فيسبوك»: «في هذا اليوم التّاريخي الأغرّ من مسار الثّورة التّونسية، يحقّق مسار العدالة الانتقاليّة أولى نجاحاته في توفير الشّروط الحقيقيّة الضّامنة للسّلم الاجتماعي الدّائم: كشف الحقيقة، الإنصاف، الإصلاح، رغم كلّ العراقيل ومحاولات التّشكيك والتّشويش والإرباك، يتقدّم هذا المسار من أجل تونس خالية من التعذيب والانتهاكات والأحقاد والنزعة الانتقامية والإفلات من المحاسبة»، وأضفت محامية عائلات شهداء الثورة ليلى الحداد « ليلة تاريخية بامتياز، تعددت طرق واشكال الانتهاك ولكن الجلاد واحد، ولكن يظل الطلب الوحيد هو معرفة الحقيقة».

وقال رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام «هذا يوم تاريخي من علامات انتصار هذه الثورة، والشعب التونسي حقّق أملاً كبيراً بأن يعيد كتابة التاريخ من خلال ممثليه، وهذا الشعب متحضر لا يمارس الانتقام وإنما يطبق القانون و يتّجه إلى المستقبل متخفّفاً من جراحاته ومن الثارات والانتقام».

وأضاف «نريد لتونس أن تحتضن كل أبنائها وبناتها بكل أخوة ومودّة، فأن نؤسس دورة من دورات المحاسبة هو علامة على أن هناك جيلاً جديداً من الحكام، وعلامة على أن الثورة حقّقت انتصاراً على النفس أولاً، في مسعى تصالحي يجعل من تونس سفينة تحمل كل أبنائها وبناتها بعيداً عن كل نزعات الإقصاء والانتقام».

وكتب الرئيس السابق منصف المرزوقي «كيف لا أعتبر انطلاق أعمال الهيئة العلنية فرحة والأمر أمنية كنت لا أتصور أن أرى تحقيقها؟ (…) سنة 2001 سافرت لمدينة دربان بجنوب افريقيا لحضور مؤتمر عن حقوق الطفل الافريقي واغتنمت الفرصة لدراسة تجربة وطن منديلا في العدالة الانتقالية وكأن بداخلي حدساً أن تونس قد تحتاج شيئاً من هذا القبيل يوماً ما. ثم أصبح الموضوع هاجس أكثر من مقالة وموقف وتحريض. إلا أنني لم أكن أتصور أنه سيأتي يوم يؤدي فيه أعضاء هيئة تونسية للعدالة الانتقالية القسم القانوني أمامي بصفتي رئيساً للجمهورية».

وأضاف «الحمد لله أن أرى اليوم مثابرة كل الأطراف (…) تكلل بالنجاح، وأن أفاخر بأن بلدنا يقدم نموذجاً حضارياً راقياً في التعامل مع مآسٍ وجرائم يندى لها الجبين، الهدف منه تعويض الضحايا دون الانتقام من الجلادين. المحزن أنك لا زلت تجد أناساً لا يفهمون أن العدالة الانتقالية هي مخرجهم الوحيد من العدالة الانتقامية والطريق الأسلم لاستعادة الشرف الذي فرطوا فيه. هؤلاء وهم كثيرون متربصون بالعدالة الانتقالية تربصهم بنزاهة الإعلام واستقلال القضاء وبالديمقراطية الفعلية بصفة عامة. أكثر من أي وقت مضى ادعموا العدالة الانتقالية وقفوا بجانبها لأنني لا أنتظر الكثير من الخير من أناس لم ولن يتعلموا شيئاً من دروس التاريخ».

وبعدما قررت الهيئة أن تبدأ أولى جلساتها في نادي «عليسة» الذي يرمز لاستبداد عائلة بن علي، خصصت يومي 17 كانون الأول/ ديسمبر (الشرارة الأولى للثورة) و14 كانون الثاني/يناير (ليلة هروب بن علي) كموعد للجلستين المقبلتين.

وما زال أمام هيئة «الحقيقة والكرامة» طريق طويل لمعالجة 65 ألف ملف تلقتها منذ تأسيسها عام 2014، وتتعلق بانتهاكات مورست خلال فترتي حكم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، من بينها الإيقاف التعسفي والتعذيب وانتهاك حرية الإعلام والتعبير وانتهاك الحياة الخاصة والحق في السكن وغيرها.