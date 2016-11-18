﻿ضابط عراقي: قوات مكافحة الإرهاب تستعين بـ«الحشد الشعبي» شرق الموصل بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها

بغداد ـ «القدس العربي»: تحدثت مصادر عسكرية عن وصول مجموعات من مقاتلي الحشد الشعبي إلى الأحياء الشرقية على أطراف مدينة الموصل لتعزيز وحدات الجيش العراقي التي تقاتل تنظيم «الدولة».

وقال ضابط عراقي في الفرقة التاسعة للجيش العراقي إن القوات الحكومية بدأت باستقدام مقاتلين من الحشد الشعبي من المحور الجنوبي جنوب الموصل إلى القاطع الشرقي لمدينة الموصل لتعويض الخسائر في صفوفها جراء المعارك في الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف الضابط العراقي» أن مقاتلين آخرين من الحشد الشعبي تم إدخالهم دورات تدريب سريعة على عمليات القوات الخاصة وحرب الشوارع، وتم إلحاقهم بالفوج التكتيكي والفرقة الذهبية الموجودة في أطراف الأحياء الشرقية للموصل.

بالمقابل طالب الحشد الشعبي بـ «توفير غطاء جوي أوسع له بجبهتي جنوب وجنوب غرب الموصل مقابل توفيره العناصر المدربين تدريبا خاصاً على أيدي مدربين إيرانيين من الحرس الثوري» حسب الضابط العراقي.

وأكد الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «أن القيادات العراقية لعملية الموصل منقسمة إلى قسمين، القسم الأول ينصح بإيقاف العملية لمدة تزيد على أسبوع من أجل الإعداد الجيد وإعادة ترتيب الصفوف وتعويض الخسائر الكبيرة ودراسة الوضع الميداني بشكل واقعي، وأما القسم الثاني وهو القسم المقرب للتحالف فيصر على إتمام العملية مهما كانت الخسائر خصوصاً بعد مرور شهر من العملية رغم أن السيطرة على الساحل الأيسر بالكامل كان مخططا لها بعد ستة عشر يوما من بدء العملية العسكرية، وهو ما لم يتحقق إلى الآن».

ويضيف الضابط العراقي في حديثه الخاص بـ«القدس العربي» أن التحالف يدفع باتجاه إتمام العملية مهما كلف الأمر، وهذا يجعله يقدم تنازلات بقبول بعض شروط الحشد الشعبي، وتوفير الدعم الجوي في جبهات قتاله غرب الموصل مقابل توفير الحشد لمقاتلين يلتحقون بالفرقة الذهبية التي أثبتت فشلها وعدم فاعليتها في معارك الموصل قياسا إلى معارك سابقة خاضتها في الرمادي وغيرها» حسب تعبيره.

ويرى الضابط العراقي «أن الزخم الهجومي للأيام القليلة الماضية خف كثيراً بسبب حالة الإحباط التي أصابت القيادات الميدانية، نظراً للخسائر الكبيرة وعدم تحقيق نتائج، حيث لم تعد الفرقة الذهبية تملك إمكانية الهجوم وحدها وقد شهدت هروب بعض عناصرها وضباطها من ساحة المعركة بسبب شراسة المعارك ما اضطرها أن تستعين بالفرقة الـ 16 والفرقة الأولى وقطعات من الفرقة التاسعة حيث تم استدعاؤهم من جنوب شرق الموصل لهذا الغرض».

وأضاف: «كما تم سحب أكثر من 400 شرطي من شرطة بغداد وبابل وتجهيزهم في معسكر التاجي لإرسالهم إلى معارك الموصل كدفعة أولى لتعويض الخسائر الكبيرة».

وختم الضابط العراقي حديثه بالقول «إطلاق عملية الموصل كان خطأ كبيراً لأن القوات العراقية لم تستعد عافيتها بشكل جيد بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها في معركة الفلوجة، كما أن الشراسة غير المسبوقة التي أبداها التنظيم واستخدامه لأساليب جديدة في القتال أوقع خسائر كبيرة جداً بقواتنا وبشكل عام وضع القوات المهاجمة للموصل ليس جيداً على الاطلاق» على حد قوله.