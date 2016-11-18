﻿إيقاف الفنلندي إيريمينكو لاعب سيسكا موسكو عامين لتعاطيه الكوكايين!

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه فرض عقوبة الإيقاف لعامين على لاعب الوسط الفنلندي الدولي رومان إيريمينكو (29 عاما) بعدما أظهر فحص العينة التي أخذت منه وجود آثار لمخدر الكوكايين بعد مباراة فريقه سيسكا موسكو الروسي مع باير ليفركوزن الألماني في أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن دوري أبطال أوروبا. وتقرر الإبقاء على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 رغم الدور البارز الذي لعبه إيريمينكو خلالها، وكشف سيسكا أن اللاعب الذي خاض 73 مباراة دولية يعتزم الاستئناف ضد العقوبة. وتحظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) تعاطي الكوكايين حيث تعتبره محفزا للأداء.

ستراخان ينجو من الإقالة ويستمر في تدريب اسكتلندا

غلاسغو – رويترز: أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم بعد مراجعة أداء منتخب بلاده غير المقنع في بداية مسيرته في تصفيات كأس العالم 2018 أن غوردن ستراخان سيستمر في منصبه مدربا للمنتخب رغم ذلك. وجاءت المراجعة بعد هزيمة اسكتلندا أمام انكلترا في استاد «ويمبلي» الأسبوع الماضي، ما أدى لتراجعها إلى المركز الخامس بين فرق المجموعة السادسة. وقال الاتحاد الاسكتلندي: «بعد إجراء المراجعة اتخذ قرار باستمرار دعم المدرب ستراخان وطاقمه الفني.» وقال ستيوارت ريغان الرئيس التنفيذي للاتحاد: «يشعر غوردن بخيبة الأمل تماما مثل مجلس الإدارة والجمهور، لكنه رغم ذلك يؤكد أن بوسعنا تحقيق انتفاضة والتأهل للملحق الأوروبي.» وخلال مسيرتها في التصفيات فازت اسكتلندا على مالطا فريق الذيل ثم خسرت 3-صفر أمام سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني وبالنتيجة ذاتها أيضا أمام انكلترا متصدرة المجموعة وتعادلت 1-1 مع ليتوانيا صاحبة المركز الرابع.

مدرب هامبورغ يمنح شارة القائد للياباني ساكاي

هامبورغ (ألمانيا) – د ب أ: منح ماركوس جيسدول، مدرب هامبورغ، متذيل الدوري الألماني، شارة قيادة الفريق إلى الياباني جوتوكو ساكاي خلفا للمدافع يوهان دجورو. وأشار جيسدول إلى أنه اتخذ هذا القرار لإرسال إشارة للفريق قبل لقائه الصعب خارج ملعبه أمام ناديه السابق هوفنهايم. ولم يظهر دجورو بمستوى جيد في الآونة الأخيرة مع هامبورغ، الذي يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين فقط. وكان ساكاي، الذي خاض 45 مباراة دولية مع منتخب اليابان، انضم إلى هامبورغ العام الماضي من شتوتغارت. وأوضح جيسدول: «جوتوكو يمثل كل ما نحتاجه في الوقت الحالي. إنه لاعب دؤوب يفعل كل شيء في أرض الملعب من أجل الفريق، ويتميز بالأمانة والتواصل الجيد مع الجميع».

إجراءات تأديبية ضد انكلترا واسكتلندا بسبب زهرة «الخشخاش»!

لندن – رويترز: بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات تأديبية ضد انكلترا واسكتلندا بعد ارتداء شارات سود تحمل وردة خلال مواجهة بينهما بتصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي. وقرر الفريقان تحدي الفيفا بارتداء تلك الشارات يوم الجمعة الماضي إحياء لذكرى توقف الحرب العالمية الأولى. وقال متحدث باسم الفيفا: «يمكننا تأكيد أنه تم بدء إجراءات انضباطية في هذا الشأن.» وأضاف: «رجاء تفهم عدم قدرتنا على التعليق أو التكهن بأي نتائج.» وتحظر قواعد الفيفا ارتداء اللاعبين أي شيء يحمل دلالة سياسية.

حل مجلس ادارة نادي شباب قسنطينة الجزائري!

الجزائر – د ب أ: اقدمت شركة آبار أحد فروع شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للحكومة الجزائرية، حل مجلس ادارة نادي شباب قسنطينة المؤقت على خلفية المشاكل المتكررة بين اعضائه. وقررت شركة آبار المالكة لغالبية أسهم شباب قسنطينة تعيين عبدالوهاب سويسي رئيسا تنفيذيا للفريق، وعبدالحكيم دابة مديرا للإدارة والمالية. وتسببت الصراعات بين اعضاء مجلس الادارة السابق لشباب قسنطينة في تراجع نتائج الفريق الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الجزائري وفي رصيده 12 نقطة. وكانت هذه الخلافات من أهم عوامل فشل التعاقد مع المدرب الفرنسي روجيه لومير، ثم من بعده البلجيكي بول بوت الذي استقر به المقام في اتحاد الجزائر متصدر الدوري.

مدرب الزمالك المصري يرغب في استعادة «أوباما»!

القاهرة – د ب أ: أخطر مؤمن سليمان مدرب الزمالك المصري مجلس إدارة النادي بتمسكه بعودة يوسف إبراهيم الشهير باسم «أوباما»، المعار لوادي دجلة حتى نهاية الموسم، بعد انتهاء فترة الإعارة .وأكد مؤمن سليمان بعد مباحثات مع جهازه المعاون، رغبته في عودة أوباما للفريق بعد نهاية إعارته نظرا لحاجة الفريق اليه، مشيرا إلى أن معاونيه أيدوه ما دفعه لنقل الأمر للإدارة. ويرى مدرب الزمالك أن الفريق في حاجة للاعب مثل أوباما خلال الفترة المقبلة، رغم أن اللاعب لا يشارك مع وادي دجلة بشكل أساسي في ظل عودته من الإصابة مؤخرا، لكنه يملك إمكانات ومقومات ستدعم الزمالك خلال الموسم الجديد في حالة رحيل أحد اللاعبين في مركزه.