﻿عالم التنس: راونيتش يسعى الى الصعود الى المركز الثالث عالميا بعد فوزه على تيم

لندن – رويترز: بعد أقل من أسبوعين من انسحابه من الدور قبل النهائي لبطولة باريس للأساتذة للتنس بسبب إصابة في الفخذ بلغ ميلوش راونيتش الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال وبات قريبا من المركز الثالث عالميا.

وبعد فوزه على النمساوي دومينيك تيم 7-6 و6-3 أصبح في المركز الثاني بمجموعة إيفان ليندل خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي فاز بمبارياته الثلاث. وسيواجه راونيتش في الدور قبل النهائي البريطاني اندي موراي، الذي كان من المفترض أن يواجهه في الدور قبل النهائي في بطولة باريس للأساتذة، وذلك إذا فاز المصنف الأول عالميا على السويسري ستانيسلاس فافرينكا ليتصدر مجموعة جون ماكنرو. وقال راونيتش: «واجهت اندي عدة مرات هذا العام… لم أتفوق عليه.» وأضاف: «الأفضلية الوحيدة التي ربما أحظى بها هي أنني لا أعاني من الضغط الذي يتعرض له هو الآن بعد خوضه عددا كبيرا من المباريات المتتالية وما يسعى لتحقيقه»، في إشارة إلى مساعي موراي لإنهاء العام في صدارة التصنيف. وأردف راونيتش: «يجب علي محاولة تقديم أفضل أداء لأستغل هذا لصالحي بقدر الإمكان لأخرج أفضل ما في جعبتي ويحدوني الأمل في أن أتفوق عليه مرة هذا العام.» وفاز موراي في ثماني من أصل 11 مباراة جمعته براونيتش وحسم المواجهات الخمس بينهما هذا الموسم لصالحه. كما أن اللاعب الكندي المصنف الرابع يسعى لاحتلال المركز الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين. وقال راونيتش: «هذا هدف طموح للغاية بالنسبة لي. وضعت هدفا طموحا للغاية بالفوز ببطولة كبرى – طال انتظارها – هذا العام. لم أتمكن من تحقيق ذلك.» وتابع: «كان هذا الحافز الأكبر بالنسبة لي بعد بطولة أمريكا المفتوحة.»