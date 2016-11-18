﻿فورمولا ـ 1: طرح تذاكر إضافية لسباق أبوظبي في ختام الموسم

ابوظبي – رويترز: طرحت حلبة مرسى ياس تذاكر إضافية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى في ختام بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 والذي سيحسم لقب بطولة العالم للسائقين هذا الموسم.

وقالت حلبة مرسى ياس في بيان: «نظرا لزيادة الطلب على تذاكر السباق طرحت حلبة مرسى ياس ألف تذكرة إضافية من فئة ثلاثة أيام لتلة أبوظبي التي تحظى بشعبية جماهيرية واسعة.» وحسم البريطاني لويس هاميلتون سباق البرازيل يوم الأحد الماضي لكن الفوز في أبوظبي بعد نحو عشرة أيام لن يكون كافيا لتتويجه باللقب الرابع في مسيرته. وسيتوج زميله الألماني في فريق مرسيدس نيكو روزبرغ باللقب للمرة الأولى إذا أنهى سباق أبوظبي في أول ثلاثة مراكز حتى إذا فاز هاميلتون بسباقه الرابع على التوالي والعاشر إجمالا هذا الموسم.