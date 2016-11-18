﻿بولز يواصل انتفاضته بفوز ثمين على يوتا جاز في عقر داره

لوس أنجليس – د ب أ: واصل شيكاغو بولز انتفاضته وحقق انتصاره الرابع على التوالي في للمحترفين بتغلبه 85/77 على مضيفه يوتا جاز.

وظل بولز، الفائز بلقب البطولة ست مرات سابقة، في المركز الثاني بجدول مجموعة الوسط خلف كليفلاند كافالييرز حامل اللقب. وكان الأمريكي جيمي باتلر أفضل المسجلين في صفوف بولز بهذه المباراة حيث سجل 20 نقطة وسبع متابعات ليقود الفريق إلى الفوز الثمين فيما سجل دواين ويد 18 نقطة. وفي المقابل، كان الفرنسي رودي جوبرت أفضل المسجلين في صفوف يوتا جاز برصيد 16 نقطة و13 تمريرة حاسمة. وأكد جيمس هاردين نجم هيوستن روكيتس مجددا على مستواه العالي وسجل 26 نقطة و14 تمريرة حاسمة و12 متابعة ليقود فريقه إلى الفوز الكبير 126/109 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز. وفي باقي المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 119/112 وميامي هيت على ميلواكي باكس 96/73 ومينيسوتا تيمبروولفز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 110/86 .