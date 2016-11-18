﻿رئيس الفيفا يرغب في زيادة عدد الفرق وتغيير الموعد

برلين – د ب أ: أبدى السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغبته في زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 32 فريقا، إلى جانب تغيير موعد البطولة التي تقام حاليا في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال إنفانتينو إنه من المفترض إقامة كأس العالم للأندية بنظام جديد «يصب في مصلحة الأندية وكذلك الجماهير حول العالم.» وأضاف: «كرة القدم الحديثة لا تقتصر على أوروبا وأمريكا الجنوبية. العالم تغير.» وتقام كأس العالم للأندية بنظامها الحالي في كانون الأول /ديسمبر بمشاركة الأندية أبطال القارات إلى جانب الفريق بطل الدوري في الدولة المستضيفة. وتقام نسخة 2016 في اليابان، ولا تحظى البطولة بجاذبية كبيرة بالنسبة للأندية الأوروبية وجماهيرها، خاصة أنها تقام في منتصف موسم المنافسات المحلية. وقال إنفانتينو إن النظام الحالي للبطولة ليس محفزا، وأضاف: «في الصيف، ماذا عن إقامة بطولة تجمع أفضل 32 فريقا في العالم؟ هل الأفضل القيام بجولات أم إقامة بطولة؟». وأشار إنفانتينو إلى أنه من الممكن تطبيق نظام جديد لكأس العالم للأندية اعتبارا من 2019، يتضمن إقامتها بين العاشر و30 من حزيران/ يونيو. ومع ذلك، يرجح ألا يكون الطريق نحو تطبيق اقتراحات إنفانتينو ممهدا، حيث يتعارض التوقيت المقترح مع كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل وكذلك كأس العالم للسيدات بفرنسا.