﻿اللقب الثاني حائر بين العين الإماراتي وجيونبوك الكوري الجنوبي

سيول – الأناضول: تتجه أنظار متابعي كرة القدم الآسيوية والعربية، اليوم، صوب ملعب «جيونجو كأس العالم» بمدينة جيونجو في كوريا الجنوبية، لمتابعة ذهاب نهائي بين جيونبوك هيونداي وضيفه العين الإماراتي.

. ويتسلح الفريق الإماراتي بالإنجاز الذي حققه عام 2003، عندما توّج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، ويحاول استعادة اللقب من جديد والتأهل لكأس العالم للأندية التي ستقام في اليابان الشهر المقبل. ويعوّل العين وجماهيره كثيرا على نجم الكرة الإماراتية عمر عبدالرحمن الشهير بـ»عموري»، لقيادة الفريق للتتويج باللقب بعدما قادهم لنهائي البطولة. وحذّر المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لاعبيه من التهاون بالخصم وخوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية على أمل تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس، والخروج من موقعة الذهاب بأقل الخسائر الممكنة حتى تكون مواجهة الإياب سهلة. كما يضع لاعبو العين صوب أعينهم الثأر للهزيمة التي تعرضوا لها من جيونبوك في نسخة عام 2004، عندما فاز الفريق الكوري في ربع النهائي ذهابا وإيابا 1-صفر و4-1. وعلى الجانب الآخر، يسعى جيونبوك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، ومحاولة حسم اللقب الآسيوي في ملعبه بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، حتى تكون مهمته سهلة في لقاء الإياب الذي سيقام في الإمارات الأسبوع المقبل.

كما يحاول الفريق الكوري التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه لأول مرة عام 2006. ويعتمد تشوي كانغ هيي مدرب الفريق على العديد من الأوراق الهجومية الرابحة، في مقدمتهم البرازيلي ريكاردو لوبيز وسانغ هيوب لي وكو مو يول، وغيرهم من المهاجمين المتميزين بالفريق. كما سيكون البرازيلي ليونادرو رودريغيز بيريرا أحد الأوراق الرابحة، والذي يسعى لأن يكون هدافا للبطولة القارية حيث يملك في رصيده حاليا ثمانية أهداف بفارق خمسة أهداف خلف متصدر القائمة مواطنه كارلوس أدريانو كروز نجم اف سي سول. وقال اللاعب الإماراتي السابق والمدرب الحالي عيد باروت إن «المباراة ستكون صعبة على لاعبي الفريقين، فالعين بوصوله للنهائي أثبت أنه من أقوى الفرق على مستوى القارة الآسيوية».

وأضاف أن الجماهير الإماراتية لن تبحث عن أي أعذار في تحقيق الهدف المنشود الذي يفصلها عنه 180 دقيقة فقط. وأكد أن «على العين بذل الجهد للفوز بالبطولة، وكي يكون الفريق بطلا ينبغي عليه أن ينتزع اللقب ويتوّج على استاد هزاع بن زايد في الإياب وثقتنا في نجوم العين لا حدود لها».

ويعد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي أكثر الفرق تتويجا باللقب بإجمالي 3 ألقاب، بينما توجت فرق غوانتشو ايفرغراند الصيني والسد القطري والثنائي الكوري الجنوبي سيونغنام وسوون بلووينغز، والثنائي السعودي اتحاد جدة والهلال، وتاي فارمرز بانك التايلندي واستقلال طهران الإيراني بلقبين لكل منها. وتعتبر فرق كوريا الجنوبية الأكثر تتويجا على مدار التاريخ بإجمالي 10 ألقاب، بينما حققت الفرق العربية اللقب 7 مرات.