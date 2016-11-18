﻿الدوري الالماني: البايرن يفتقد جهود روبن ومارتينز وكومان أمام دورتموند

برلين – رويترز: أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ بطل ومتصدر الدوري الألماني غياب ارين روبن عن مواجهة بروسيا دورتموند بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب هولندا.

وقال أنشيلوتي إن حامل اللقب سيفتقد أيضا جهود المدافع خابي مارتينيز والجناح كينغسلي كومان في مباراة اليوم. وتعرض روبن للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام لوكسمبورغ مطلع الأسبوع الحالي وكان يأمل في التعافي قبل المواجهة المرتقبة. وقال أنشيلوتي إن الشكوك تحوم حول مشاركة البرازيلي دوغلاس كوستا والتشيلي ارتورو فيدال بعد تعرضهما لإصابات بسيطة مع منتخبي بلديهما. وأضاف: «نعاني من مشاكل كثيرة بسبب المباريات الدولية. الفرق الأخرى لديها مشاكل مع لاعبيها الدوليين أيضا.» وأردف: «الجدول في المسابقات الأوروبية مزدحم للغاية. لست مسؤولا عن إدارة المسابقات لكن لابد من إيجاد حل.»